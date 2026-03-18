Ajo en el bolsillo: por qué algunas personas lo llevan y qué significado tiene

El ajo no solo es un ingrediente de cocina. En distintas creencias populares también aparece como un símbolo frente a las energías negativas.

El ajo fue asociado durante siglos con la protección, la buena fortuna y el alejamiento de lo negativo.

Llevar un ajo en el bolsillo es una costumbre que aparece en distintas creencias populares y rituales de protección. Aunque no tiene una base científica, muchas personas lo usan como un pequeño amuleto para alejar la mala suerte, la envidia o las energías pesadas del ambiente. En esa mirada, el ajo deja de ser solo un alimento y pasa a tener un valor simbólico.

La asociación entre el ajo y la protección no es nueva. Distintas referencias sobre amuletos y tradiciones populares señalan que desde hace siglos se le atribuye la capacidad de repeler males, espíritus o fuerzas negativas. Incluso una fuente enciclopédica menciona que algunos soldados romanos lo llevaban como protección antes de entrar en combate.

En ese contexto, llevar ajo en el bolsillo se interpreta como una forma de tener esa protección cerca del cuerpo durante todo el día. No se trata de un objeto decorativo ni de un remedio médico, sino de un gesto simbólico que busca acompañar a la persona en momentos de tensión, cambios o preocupación. Por eso suele recomendarse en etapas de estrés laboral, conflictos personales o decisiones importantes.

ajo Para muchas tradiciones, llevar ajo cerca del cuerpo refuerza su valor simbólico como amuleto personal. Shutterstock Otra de las ideas más repetidas es que el ajo sirve para defenderse del mal de ojo. Esa creencia, muy extendida en distintas culturas, sostiene que existen miradas o cargas de envidia capaces de afectar el bienestar de una persona. En América Latina se registraron tradiciones de protección contra el mal de ojo que incluían distintos objetos escondidos entre la ropa, entre ellos el ajo.

Además de la protección, en algunas interpretaciones el ajo también se vincula con la abundancia y la buena fortuna. En notas de divulgación sobre rituales y amuletos se lo menciona como un elemento usado para limpiar energías, evitar la mala suerte y abrir el camino a oportunidades favorables. Esa es una de las razones por las que algunas personas lo guardan cuando empiezan un trabajo, buscan mejorar su economía o sienten que necesitan “cortar” una racha negativa.