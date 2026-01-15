Aguas termales en Dolores: el destino ideal para un descanso sin estrés para jubilados

Las aguas termales suelen aparecer en el radar cuando el cuerpo pide pausa. Y no siempre hace falta cruzar medio país para conseguirla. En el corredor hacia Mar del Plata, a unas dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Dolores suma una alternativa pensada para ir y volver en el día o quedarse una noche.

El gancho es simple: agua caliente, un predio amplio y valores diferenciados para distintos públicos, con un beneficio particular para quienes ya están retirados. Para muchos jubilados , la combinación de cercanía y descanso ordena una escapada sin estrés.

El Parque Termal Dolores ocupa 44 hectáreas y se armó donde antes había una laguna. Hoy el espacio se reparte entre piscinas con temperaturas distintas, sectores de descanso y áreas para caminar sin apuro. Esa variedad permite alternar baños cortos con pausas largas, algo clave para quienes priorizan bienestar. Por eso suele atraer a adultos mayores, aunque también recibe familias que buscan un plan sereno, lejos del ruido de los balnearios más concurridos.

En la temporada de verano 2026, el complejo funciona de jueves a martes. El acceso a las instalaciones es de 10 a 19, mientras que la boletería atiende de 9 a 16.30. Ir temprano suele ayudar a entrar con tranquilidad, elegir lugar y evitar el pico de gente de la tarde, sobre todo en jornadas calurosas.

El precio cambia según residencia y edad. Para un adulto que no vive en la zona, el valor más alto informado es de $17.500. En cambio, quienes son residentes pagan $9.600 a partir de los 3 años. Los chicos de 3 a 11 abonan $11.700 si no residen. También hay tarifa para contingentes: $14.400. A ese esquema se le suma una promoción que puede aliviar el gasto: un 2x1 en cualquier tipo de entrada, válido únicamente de lunes a viernes y siempre que no coincida con feriados.

Conviene chequear fechas antes de salir, porque en temporada alta los días cambian rápido y un feriado puede modificar el plan. También es útil llevar efectivo o medios de pago habilitados según la boletería, y sumar elementos básicos como toalla, ojotas, protector solar y agua para hidratarse durante la tarde.

Descuentos para jubilados y servicios para extender la estadía

El beneficio para la tercera edad aparece en la boletería. El pase para jubilados no residentes cuesta $14.400, y si llegan en grupo el importe baja a $12.200. El estacionamiento tiene un adicional de $4.800. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo, al igual que los menores de hasta 2 años inclusive.

Para quienes prefieran convertir la salida en mini vacaciones, dentro del complejo funciona el hotel Days Inn Dolores. Cuenta con 60 habitaciones y ofrece servicio a la habitación y desayuno. Además, suma sauna seco, sala de masajes, salón de eventos, estacionamiento y WiFi. El predio agrega un salón de juegos y un parque con atracciones, y menciona opciones como gimnasio, terrazas y un rooftop bar para cerrar el día sin moverse del lugar.

Con precios segmentados y promociones entre semana, Dolores se instala como un plan cercano para bajar un cambio. Es especialmente tentador para jubilados que priorizan descanso, tiempos tranquilos y la comodidad de no depender de un viaje largo. La clave, como en toda temporada alta, es mirar horarios, y si se puede reservar con anticipación, y elegir el momento del día con menos movimiento. Así, el paseo se convierte en una pausa real, con el agua termal como protagonista.