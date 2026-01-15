Presenta:

Tendencias

|

aguas termales

Aguas termales en Dolores: el destino ideal para un descanso sin estrés para jubilados

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, un complejo de aguas termales en Dolores suma promos y tarifas reducidas para adultos mayores.

Daniel Ceballos

Este parque de aguas termales es una gran opción para descansar en verano.

Este parque de aguas termales es una gran opción para descansar en verano.

Las aguas termales suelen aparecer en el radar cuando el cuerpo pide pausa. Y no siempre hace falta cruzar medio país para conseguirla. En el corredor hacia Mar del Plata, a unas dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Dolores suma una alternativa pensada para ir y volver en el día o quedarse una noche.

El gancho es simple: agua caliente, un predio amplio y valores diferenciados para distintos públicos, con un beneficio particular para quienes ya están retirados. Para muchos jubilados, la combinación de cercanía y descanso ordena una escapada sin estrés.

Te Podría Interesar

Un predio grande y varias piletas para elegir

El Parque Termal Dolores ocupa 44 hectáreas y se armó donde antes había una laguna. Hoy el espacio se reparte entre piscinas con temperaturas distintas, sectores de descanso y áreas para caminar sin apuro. Esa variedad permite alternar baños cortos con pausas largas, algo clave para quienes priorizan bienestar. Por eso suele atraer a adultos mayores, aunque también recibe familias que buscan un plan sereno, lejos del ruido de los balnearios más concurridos.

En la temporada de verano 2026, el complejo funciona de jueves a martes. El acceso a las instalaciones es de 10 a 19, mientras que la boletería atiende de 9 a 16.30. Ir temprano suele ayudar a entrar con tranquilidad, elegir lugar y evitar el pico de gente de la tarde, sobre todo en jornadas calurosas.

Aguas termales en Dolores

Cuánto cuestan las entradas y qué promo está vigente

El precio cambia según residencia y edad. Para un adulto que no vive en la zona, el valor más alto informado es de $17.500. En cambio, quienes son residentes pagan $9.600 a partir de los 3 años. Los chicos de 3 a 11 abonan $11.700 si no residen. También hay tarifa para contingentes: $14.400. A ese esquema se le suma una promoción que puede aliviar el gasto: un 2x1 en cualquier tipo de entrada, válido únicamente de lunes a viernes y siempre que no coincida con feriados.

Conviene chequear fechas antes de salir, porque en temporada alta los días cambian rápido y un feriado puede modificar el plan. También es útil llevar efectivo o medios de pago habilitados según la boletería, y sumar elementos básicos como toalla, ojotas, protector solar y agua para hidratarse durante la tarde.

Descuentos para jubilados y servicios para extender la estadía

El beneficio para la tercera edad aparece en la boletería. El pase para jubilados no residentes cuesta $14.400, y si llegan en grupo el importe baja a $12.200. El estacionamiento tiene un adicional de $4.800. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo, al igual que los menores de hasta 2 años inclusive.

Para quienes prefieran convertir la salida en mini vacaciones, dentro del complejo funciona el hotel Days Inn Dolores. Cuenta con 60 habitaciones y ofrece servicio a la habitación y desayuno. Además, suma sauna seco, sala de masajes, salón de eventos, estacionamiento y WiFi. El predio agrega un salón de juegos y un parque con atracciones, y menciona opciones como gimnasio, terrazas y un rooftop bar para cerrar el día sin moverse del lugar.

Con precios segmentados y promociones entre semana, Dolores se instala como un plan cercano para bajar un cambio. Es especialmente tentador para jubilados que priorizan descanso, tiempos tranquilos y la comodidad de no depender de un viaje largo. La clave, como en toda temporada alta, es mirar horarios, y si se puede reservar con anticipación, y elegir el momento del día con menos movimiento. Así, el paseo se convierte en una pausa real, con el agua termal como protagonista.

Archivado en

Notas Relacionadas