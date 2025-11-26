Adiós químicos: el fertilizante casero que fortalece los frutales del jardín

Con simples ingredientes de casa se puede realizar una mezcla casera que funciona como fertilizante para los árboles frutales.

Mejora el aspecto de los árboles frutales de casa con un fertilizante casero.

Cada vez son más personas las que buscan alternativas naturales para cuidar las plantas y los frutales del jardín no son la excepción. Abandonar el uso de químicos no solo mejora el suelo y el ambiente, sino que también ayuda a obtener frutas más sanas.

Un fertilizante simple y eficaz para frutales Los ingredientes ideales caseros que fortalecen los frutales como el limonero son fáciles de conseguir: cáscaras de banana, restos de café y agua. Cada uno de estos elementos aporta nutrientes como potasio, nitrógeno y fósforo, fundamentales en el crecimiento, la floración y producción de frutos.

Para prepararlo, se colocan dos o tres cáscaras de banana y una cucharada de café usado en un recipiente con agua. Se deja reposar entre 24 y 48 horas, se cuela el líquido y luego se riega directamente la base del frutal, evitando mojar las hojas. El resultado es un fertilizante natural, económico y fácil de hacer.

Cuándo y cómo aplicarlo Este fertilizante puede usarse cada 15 días, especialmente en primavera y verano, cuando los frutales están en plena actividad. Lo ideal es aplicarlo por la mañana o al atardecer, para que el suelo absorba mejor los nutrientes y evitar el estrés de la planta por el calor.