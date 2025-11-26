Adiós químicos: el fertilizante casero que fortalece los frutales del jardín
Con simples ingredientes de casa se puede realizar una mezcla casera que funciona como fertilizante para los árboles frutales.
Cada vez son más personas las que buscan alternativas naturales para cuidar las plantas y los frutales del jardín no son la excepción. Abandonar el uso de químicos no solo mejora el suelo y el ambiente, sino que también ayuda a obtener frutas más sanas.
Un fertilizante simple y eficaz para frutales
Los ingredientes ideales caseros que fortalecen los frutales como el limonero son fáciles de conseguir: cáscaras de banana, restos de café y agua. Cada uno de estos elementos aporta nutrientes como potasio, nitrógeno y fósforo, fundamentales en el crecimiento, la floración y producción de frutos.
Para prepararlo, se colocan dos o tres cáscaras de banana y una cucharada de café usado en un recipiente con agua. Se deja reposar entre 24 y 48 horas, se cuela el líquido y luego se riega directamente la base del frutal, evitando mojar las hojas. El resultado es un fertilizante natural, económico y fácil de hacer.
Cuándo y cómo aplicarlo
Este fertilizante puede usarse cada 15 días, especialmente en primavera y verano, cuando los frutales están en plena actividad. Lo ideal es aplicarlo por la mañana o al atardecer, para que el suelo absorba mejor los nutrientes y evitar el estrés de la planta por el calor.
Una opción sustentable para el jardín
El uso de fertilizantes caseros no solo cuida los frutales, sino que también reduce residuos y promueve hábitos más sustentables en casa. Con ingredientes simples y sin gastar de más, es posible mantener el jardín saludable, productivo y libre de químicos.