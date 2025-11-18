Adiós puertas blancas lisas del hogar: la tendencia que brinda confort y hace que todo parezca más grande

Este clásico se despide y llega una tendencia moderna que se integra a cualquier espacio por sus colores o texturas.

El 2025 es un año para despedirse de la clásica puerta blanca de tu hogar y darle la oportunidad a una tendencia que mezcla lo moderno con el confort y la elegancia. Las puertas han cobrado un protagonismo interesante en la decoración del hogar y te contamos cuáles son las últimas novedades.

Si quieres poner una puerta lisa, es mejor que escojas una de color gris, beige o piedra (colores en tendencia) o del mismo color que tu pared. Apostar por tonos más cálidos o neutros es la clave para generar un ambiente envolvente y sofisticado, pero al dejar todo de un mismo color se logra una integración que amplía el espacio y elimina cortes visuales bruscos.

Imágenes para inspirarte con esta tendencia puerta de madera Puertas corredizas: la nueva tendencia que gana terreno. Archivo En cuanto a materiales, las especialistas aseguran que las puertas de maderas, especialmente de roble natural o tintado, son el must de la temporada. Estas son ideales para sumar textura y calidez pero sin cargar el ambiente. Se puede combinar con tiradores negros, dorados o cepillados, según el estilo de la casa.

Las puertas con molduras o decoración también se están imponiendo en las casas de decoración para el hogar. Esta es una forma de aportar algo más personal con líneas sutiles. En este caso sí se recomiendan las puertas de colores claros como el blanco o de madera para dar un aire tradicional y elegante.