Adiós a las manchas de óxido con este truco infalible de limpieza

A veces las prendas se manchan con óxido, incluso los jeans a veces se destiñen con el óxido del cierre. Sin embargo, no todo está perdido y hay una forma casera de realizar la limpieza. Solo se necesita un producto del botiquín.

Limpieza de manchas El agua oxigenada es una gran aliada para combatir las manchas más rebeldes. Es ideal para quitar el óxido, las manchas de café y las de sangre. Para eso se vierte el producto directamente sobre la zona manchada. Se recomienda que sea de 40 volúmenes.

Luego hay que dejar que el producto actúe durante unos minutos. La acción efervescente permitirá descomponer los residuos de la mancha sin tener que frotar en exceso. Luego la prenda hay que lavarla con agua fría. Después se realiza la limpieza en la lavadora como de costumbre.

Más trucos En el caso de que la mancha sea muy antigua existen otros trucos caseros que son muy efectivos. Si se trata de óxido se cubre la prenda con zumo de limón fresco y se espolvorea un poco de sal fina. Dejar actuar un par de horas al sol y luego enjuagar.

En cuanto a las manchas de vino tinto, se espolvorea sal gruesa y luego se coloca agua bien caliente. De esa manera se podrá disolver el color de la bebida en poco tiempo y la limpieza será perfecta.