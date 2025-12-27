Adiós cama tradicional: la alternativa que asegura comodidad y es perfecta para departamentos

Si tienes poco espacio, esta nueva tendencia te ayudará a recuperar hasta el último centímetro sin comprometer tu comodidad.

En un departamento pequeño cada decisión hace la diferencia, por eso te recomendamos una tendencia que ya recorre el mundo y cada vez gana más adeptos gracias a su comodidad y practicidad. Esta vez, la que dice adiós para renovarse es la cama tradicional, esa que no podemos cambiar de lugar y en muchas ocasiones nos roba un espacio valioso.

El 2026 llega acompañado de las camas rebatibles. Este mueble es multifuncional ya que se pliega verticalmente dentro de un armario o estructura, liberando espacio en la habitación para usarla de día y se puede desplegar fácilmente para descansar. A pesar de que en películas vemos que se trata de una opción pesada y difícil de controlar, la realidad es que cualquiera puede guardarla y sacarla cuando quiera.

71T0IV+kphL._AC_UF894,1000_QL80_ La cama plegable que está de moda. Archivo La tendencia que renueva la habitación A diferencia de la cama tradicional, este sistema te permite liberar espacio para trabajar, hacer ejercicio o estudiar. Y gracias a su comodidad se convirtió en una tendencia que pisa fuerte en todos los países, sobre todo en monoambientes o departamentos con poco espacio.

Hay diferentes diseños que se adaptan a cualquier habitación. Algunos, cuando se pliegan, simulan placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando tener dos muebles en solo uno. Y el mercado tiene una gran variedad camas con diferentes materiales que se adaptan a estilos minimalistas, nórdicos, contemporáneos, entre otros.