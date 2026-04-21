Adiós al sarro: el truco casero para limpiar la pava eléctrica y hacerla durar más

El sarro es uno de los problemas más comunes en las pavas eléctricas, especialmente en zonas donde el agua tiene un alto contenido de minerales. Con el uso diario, estos residuos se acumulan y pueden afectar el funcionamiento del electrodoméstico.

Sin embargo, con una limpieza regular es posible prevenirlo. Con ingredientes simples, económicos y fáciles de conseguir, se puede mantener la pava eléctrica en buen estado y prolongar su vida útil.

El sarro es una acumulación de carbonato de calcio que se forma de manera natural al hervir agua. Si no se elimina a tiempo, puede hacer que la pava consuma más energía, pierda eficiencia e incluso se deteriore con el tiempo.

Una limpieza regular ayuda a mantener la pava en buen estado por más tiempo. Foto: Freepik

Si usás tu pava todos los días, la acumulación de sarro es inevitable. Foto: Freepik

Uno de los métodos más efectivos consiste en llenar la pava hasta la mitad con una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco. Luego, se debe llevar a hervor y dejar reposar el líquido durante al menos 20 a 30 minutos para que el ácido actúe sobre las incrustaciones.

Pasado ese tiempo, hay que vaciar la mezcla y frotar suavemente el interior con una esponja para remover los restos de sarro. Finalmente, se recomienda enjuagar con abundante agua y realizar uno o dos hervidos solo con agua limpia, para eliminar cualquier olor o residuo de vinagre.

Con este simple mantenimiento, la pava eléctrica no solo funcionará mejor, sino que también tendrá una vida útil más prolongada.