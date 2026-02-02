Varios artistas del elenco de La Usurpadora, tira protagonizada por Gabriela Spanic, ya murieron. Sin embargo, sus actuaciones siguen vivas en el recuerdo.

La Usurpadora es una de las telenovelas mexicanas más queridas de los '90. Protagonizada por Gabriela Spanic, su historia atrapó a millones de espectadores en México y en toda América Latina. La combinación de romance, intriga y drama familiar la hizo inolvidable. Su elenco estuvo lleno de grandes intérpretes, muchos de los cuales ya no están hoy con nosotros.

Actores de La Usurpadora que ya murieron Una de las actrices más recordadas es Libertad Lamarque, quien interpretó a la abuela Piedad Bracho. Lamarque nació en Argentina y se convirtió en una figura legendaria del cine y la televisión. Murió el 12 de diciembre de 2000 a los 92 años, víctima de una neumonía.

Otra presencia inolvidable fue Magda Guzmán, quien dio vida a Fidelina, la fiel amiga de la abuela Piedad. Guzmán falleció el 12 de marzo de 2015 a los 83 años, dejando atrás una carrera larga y respetada en el medio artístico.

La usurpadora La usurpadora se ganó el corazón de los televidentes. Entre los actores que nos dejaron está Tito Guízar, quien encarnó a “don Panchito”, el respetable jardinero de la familia Bracho. Guízar murió en diciembre de 1999 a los 91 años. También Enrique Lizalde, que interpretó a Alessandro Farina, falleció en 2013 a los 76 años debido a un cáncer hepático.

La telenovela también contó con Silvia Derbez, quien interpretó a Chabela Rojas y fue una actriz emblemática del cine de oro mexicano. Derbez murió en 2002 a los 70 años por cáncer de pulmón. Asimismo, Irán Eory, que dio vida a Lourdes de Reséndiz, falleció en 2002 a los 62 años.