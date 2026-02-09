Abono casero con un ingrediente extra: el método con vinagre que gana lugar en jardines

En muchas cocinas, las cáscaras de papa van directo a la basura sin segunda mirada. Sin embargo, en jardinería doméstica y huerta urbana empezaron a valorarlas por una razón concreta: un abono casero que concentran minerales y pueden volver al suelo como un aporte útil.

Informes técnicos señalan que esa parte del tubérculo guarda una carga nutritiva incluso mayor que la pulpa. Reutilizarlas, además de reducir residuos, abre una opción accesible para quienes buscan fortalecer plantas sin recurrir a productos sintéticos.

El “poder” de la cáscara está en su perfil mineral. Se destaca por su aporte de potasio, fósforo y calcio, tres elementos vinculados al desarrollo general de las plantas. El potasio participa en el equilibrio del agua y en procesos asociados a la fotosíntesis.

El fósforo es clave en la energía que la planta necesita para crecer, florecer y sostener su actividad. El calcio, en tanto, contribuye a la estructura celular, lo que se traduce en mayor firmeza y una mejor respuesta frente a cambios de clima. Cuando este material vuelve al sustrato, el objetivo es reincorporar esos nutrientes al ciclo del suelo de manera práctica.

Para convertir la cáscara en un abono líquido, la recomendación técnica se apoya en un procedimiento simple que busca mejorar la disponibilidad de minerales. El paso inicial es básico pero importante: lavar bien las cáscaras para quitar restos de tierra o impurezas. Luego conviene cortarlas en pedazos chicos para facilitar el triturado. En la licuadora se mezclan las cáscaras con una taza de vinagre y agua en cantidad suficiente para procesar el contenido. La preparación resultante no se aplica así, tal cual: se diluye en un litro adicional de agua antes de usarla, para evitar que el concentrado sea demasiado fuerte.

cáscaras de papa Shutterstock

La mezcla puede aplicarse directamente sobre el sustrato, tanto en plantas de interior como de exterior, siempre con moderación. La clave está en no excederse: aunque sea un recurso natural, el suelo también se puede saturar si se fertiliza sin criterio, sobre todo en macetas donde el drenaje y el volumen son limitados.

El vinagre cumple un rol central en esta receta por dos motivos. Por un lado, su acidez ayuda a romper estructuras de la cáscara y a liberar minerales con mayor rapidez en el líquido. Por otro, el olor y la composición ácida suelen resultar molestos para ciertos insectos que rondan jardines y huertas. Esa combinación convierte al preparado en un aliado “dos en uno”: nutrición y una barrera disuasiva suave, sin reemplazar un control serio de plagas, pero sumando una ayuda natural en el día a día.

En la práctica, quienes lo usan apuntan a un fortalecimiento de raíces y a un follaje más vigoroso. El cambio no es instantáneo ni milagroso, pero puede notarse con constancia y en plantas que estaban pidiendo un refuerzo.

Cómo usarlo según el cultivo y la etapa

La aplicación no es igual para todas las especies. Las recomendaciones señalan que puede dar buenos resultados en cultivos como sandías, melones, pepinos, calabacines y ajos, siempre ajustando frecuencia y método. Algunas personas lo incorporan mediante riego al pie, otras lo suman al compost o lo preparan como decocción. En todos los casos, la idea es evitar el exceso y observar la respuesta de la planta.

También existen variantes por etapa de crecimiento. El abono seco suele usarse al momento de trasplantar ejemplares jóvenes, con una referencia de 500 gramos por cada diez litros de agua, como base inicial. Más adelante, puede sumarse una rutina de mantenimiento con infusión de papa aplicada una vez por semana. Esta alternativa se menciona como especialmente útil para hortalizas de bulbo o raíz, como cebollas, ajos y rábanos. En semillas, la pulverización y la fertilización constante se sostienen de forma quincenal hasta la madurez del cultivo. Con un uso cuidado, un residuo doméstico se transforma en una herramienta simple para nutrir y proteger sin químicos.