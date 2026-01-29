Jumanji se estrenó en 1995 y rápidamente se convirtió en un clásico del cine familiar. Aquí te enseñamos cómo luce Bradley Pierce, uno de sus protagonistas.

Jumanji se estrenó en 1995 y rápidamente se convirtió en un clásico del cine familiar. La película mezcla aventura, fantasía y momentos de humor que atraparon a chicos y grandes por igual. Su historia original proviene de un libro infantil escrito por Chris Van Allsburg en 1981.

La trama sigue a Alan Parrish, interpretado por Robin Williams, un hombre que queda atrapado dentro de un juego de mesa mágico. Décadas después, dos niños descubren el mismo juego y liberan a Alan. La película combina la emoción de un juego con la magia de situaciones inesperadas y peligrosas que parecen reales.

22221b Jumanji En su estreno, el largometraje sorprendió por sus efectos especiales. Para aquella época, las animaciones de los animales y la interacción con los personajes eran innovadoras. Este detalle ayudó a que la historia fuera más impactante y creíble para la audiencia.

Robin Williams es el corazón de Jumanji y junto a él estuvieron Kirsten Dunst y Bradley Pierce, quienes dieron vida a los niños que desatan la aventura. Ellos llegaron al corazón de los espectadores y no hay quien no los recuerde.

A más de 30 años del estreno, cómo se ve Peter de Jumanji Bradley Pierce nació el 23 de abril de 1982 en California, Estados Unidos. Comenzó su carrera como actor infantil a finales de los 80 y se hizo conocido por su papel como Peter Shepherd en Jumanji(1995). Además de actuar, trabajó como actor de doblaje, prestando su voz a personajes de películas animadas y series de televisión. A lo largo de los años, Pierce ha participado en cine, televisión y teatro. En la actualidad tiene 43 años y así luce.