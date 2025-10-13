Xiaomi 17 Ultra: filtración revela cámara cuádruple de hasta 200 MP con nuevas funciones

El Xiaomi 17 Ultra vuelve a ser noticia tras una filtración que anticipa un sistema de cámaras cuádruple, con un sensor principal de 200 megapíxeles. La información, compartida por el filtrador Digital Chat Station en Weibo , anticipa además que el dispositivo llegaría en dos versiones con diferencias técnicas en el apartado fotográfico.

Según la publicación, el próximo modelo de la serie Xiaomi 17 incorporará una combinación de sensores de 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP. El sensor principal ofrecería un alto rango dinámico y mejor rendimiento con baja luz. La cámara periscopio incluiría una nueva tecnología óptica, posiblemente con enfoque continuo.

La filtración apunta a que el sensor principal podría ser un OmniVision OV50X de 50 MP, acompañado por un ultra gran angular Samsung JN5, un teleobjetivo JN5 y un periscopio Samsung HPE de 200 MP. En la parte frontal, se espera una cámara OmniVision OV50M de 50 MP, lo que reforzaría su perfil como un teléfono orientado a la fotografía móvil.

El reconocido filtrador también aseguró que el Xiaomi 17 Ultra llegará en dos versiones. Aunque ambas compartirían la misma disposición de lentes, el modelo superior incluiría desarrollos propios de la marca en el campo de la fotografía computacional. Entre ellos, se menciona la posibilidad de una función de zoom óptico continuo, que usaría un mismo sensor CMOS para varios niveles de aumento.

La descripción del filtrador que supone un cambio en las cámaras del smartphone de Xiaomi.

Esta innovación permitiría transiciones más suaves entre distancias focales sin necesidad de cambiar de cámara, una característica que podría mejorar notablemente la experiencia en video y fotografía profesional.

El nuevo Xiaomi 17 Ultra podría integrar una cámara de 200 MP y un sistema de zoom óptico continuo.

Lanzamiento y contexto del mercado

La serie Xiaomi 17 se presentó el mes pasado con procesadores Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sin embargo, la versión Ultra aún no fue confirmada oficialmente. Los rumores indican que el lanzamiento podría producirse antes de fin de año en China.

De confirmarse, el Xiaomi 17 Ultra competiría con modelos como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max, ambos enfocados en ofrecer cámaras potentes y algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el procesamiento de imagen.

La apuesta de Xiaomi por sensores de alta resolución y nuevas tecnologías ópticas refuerza su estrategia para posicionarse en el segmento premium. Si las filtraciones son precisas, el próximo smartphone de Xiaomi podría convertirse en uno de los teléfonos con mejor desempeño fotográfico del mercado en 2025.