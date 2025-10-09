Estos son los 3 peores teléfonos gama media de Xiaomi

El mercado de los teléfonos Xiaomi sigue creciendo, pero no todos los modelos de la marca mantienen un buen desempeño con el paso del tiempo. Según análisis recientes, hay tres dispositivos que ya no conviene comprar en 2025 por sus limitaciones técnicas y falta de soporte: el Redmi Note 8, el Mi A3 y el Redmi 9.

Aunque fue uno de los modelos más vendidos de su generación, el Redmi Note 8 hoy está muy por debajo de los estándares actuales. Su procesador Snapdragon 665, combinado con una memoria RAM de hasta 6 GB, resulta insuficiente para tareas básicas en 2025. Además, dejó de recibir actualizaciones oficiales, lo que afecta su seguridad y compatibilidad con nuevas aplicaciones.

"A pesar de su popularidad inicial, el Note 8 se ha convertido en un modelo obsoleto para el uso diario", señalan expertos en tecnología móvil.

Su rendimiento limitado en multitarea y la falta de optimización del sistema lo hacen poco recomendable para usuarios exigentes.

El Xiaomi Mi A3 prometía una experiencia limpia gracias a Android One, pero terminó siendo uno de los mayores fracasos de la marca. Sus problemas con las actualizaciones —que llegaron a bloquear dispositivos— y su pantalla de baja resolución lo relegaron rápidamente del mercado.

Cuenta con un procesador Snapdragon 665 y 4 GB de RAM, suficientes solo para un uso básico. Al no recibir parches de seguridad ni soporte, se considera un modelo desactualizado incluso dentro de la gama media-baja.

Redmi 9 (y variantes A y C)

El Redmi 9 fue pensado para usuarios que buscaban un equipo económico, pero su rendimiento ha quedado corto con el tiempo. Los bloqueos frecuentes, la lentitud al abrir aplicaciones y su limitado hardware —especialmente en la versión de 3 GB de RAM— afectan de forma notable la experiencia de uso.

Aunque ofrece una batería de 5020 mAh y pantalla Full HD+, el equipo no logra compensar su falta de fluidez ni el retraso en las actualizaciones de MIUI.

Los peores smartphones de Xiaomi y Redmi.

Para quienes buscan un reemplazo dentro de la misma marca, los modelos Redmi Note 13, Poco X6 o Xiaomi 14 ofrecen mejor rendimiento, cámaras más avanzadas y soporte garantizado por varios años. La recomendación de nuestra parte es clara: evitar estos tres modelos antiguos y optar por opciones más modernas que aseguren velocidad, estabilidad y seguridad a largo plazo.