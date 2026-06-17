Xbox Game Pass se sube a la fiebre del Mundial 2026 con la llegada de EA Sports FC 26 y otros estrenos

Microsoft volvió a poner el foco en Xbox Game Pass con una nueva tanda de incorporaciones que llegarán durante la segunda mitad de junio y los primeros días de julio. En un contexto marcado por rumores e informes sobre el futuro de la división Xbox, la compañía eligió hablar a través de su catálogo y confirmó una serie de lanzamientos que combinan deportes, acción, remakes muy esperados y propuestas independientes.

La estrategia apunta a aprovechar dos fenómenos que dominan la conversación entre los jugadores : la pasión por el fútbol en pleno clima mundialista y el peso de franquicias históricas de Activision, una de las adquisiciones más importantes realizadas por Microsoft en los últimos años. Sin embargo, como ocurre cada mes, las novedades también llegan acompañadas por despedidas, ya que varios títulos destacados abandonarán el servicio antes de finalizar junio.

Uno de los estrenos más importantes de esta actualización será EA Sports FC 26 , la nueva entrega de la popular saga futbolística de Electronic Arts. Su llegada el 18 de junio coincide con un período de gran interés por el deporte más popular del mundo, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para los suscriptores.

Una avalancha de lanzamientos para los próximos días en Xbox.

La lista de incorporaciones comenzará incluso antes, con Junkster, un juego de plataformas en 3D desarrollado por Stormcloud Games que estará disponible desde el 16 de junio. Se trata de una propuesta orientada a quienes disfrutan de la exploración, los saltos precisos y la estética colorida de los clásicos del género.

Por otro lado, Activision tendrá una presencia destacada gracias a Call of Duty: Vanguard, que se sumará al catálogo el 17 de junio. El shooter desarrollado por Sledgehammer Games transporta nuevamente a los jugadores a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, manteniendo la intensidad y espectacularidad que caracteriza a la franquicia.

Embed - EA SPORTS FC 26 Official Reveal Trailer

Activision y los juegos independientes aportan variedad al catálogo

Las novedades no terminan allí. Microsoft también confirmó la llegada de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 el próximo 2 de julio. Los remakes de dos de las entregas más recordadas de la saga de skateboarding recibieron elogios por parte de la crítica y la comunidad gracias a la fidelidad con la que recrean la experiencia original, sumando mejoras visuales y de jugabilidad.

La oferta se complementará con varias propuestas independientes que buscan diversificar el catálogo. Abyssus llegará el 25 de junio, mientras que RV There Yet? desembarcará el 30 de junio con una experiencia cooperativa centrada en físicas y situaciones caóticas que prometen risas entre amigos.

Finalmente, el RPG Winds of Arcana: Ruination se incorporará el 6 de julio, aportando una alternativa para quienes prefieren aventuras narrativas y sistemas de progresión más profundos.

Con estas incorporaciones, Xbox Game Pass continúa apostando por una mezcla de grandes franquicias, títulos deportivos y producciones independientes, una fórmula que ha sido clave para mantener el atractivo de su servicio de suscripción.

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Ocho juegos se despiden a finales de junio

No obstante, la renovación del catálogo también implica pérdidas importantes. Microsoft confirmó que ocho juegos dejarán Xbox Game Pass y PC Game Pass el próximo 30 de junio.

Entre las salidas más destacadas aparecen PAYDAY 2 y varias entregas de Tomb Raider, incluyendo Rise of the Tomb Raider y el reinicio original de la franquicia. También abandonarán el servicio algunos de los indies más valorados por los jugadores, como Slay the Spire y Unpacking.

La lista completa de títulos que dejarán el catálogo incluye:

Mecha Break;

PAYDAY 2;

Rise of the Tomb Raider;

Tomb Raider;

Slay the Spire;

Ultimate Chicken Horse;

Volcano Princess;

Unpacking.

Para los suscriptores que aún tienen pendientes algunos de estos juegos, las próximas semanas representan la última oportunidad para disfrutarlos sin costo adicional antes de que desaparezcan de la biblioteca de Xbox Game Pass. Mientras tanto, Microsoft busca compensar esas despedidas con una selección de estrenos que promete mantener el interés de los jugadores durante el inicio del invierno.