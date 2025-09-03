WhatsApp integra listas de "Mejores Amigos" para compartir estados de forma selectiva

WhatsApp prueba una nueva función que permite a los usuarios compartir sus estados con un grupo limitado de contactos o a tus amigos más íntimos. La opción de listas de amigos cercanos se encuentra disponible en la versión beta para iOS y permite seleccionar a quién se muestran las actualizaciones, buscando un control similar al que ofrece Instagram .

Según WABetaInfo, la beta más reciente de WhatsApp para iOS incorpora un apartado dentro de la configuración de privacidad de los estados para crear listas de amigos cercanos. Los usuarios pueden agregar cualquier contacto a la lista, que luego visualizará los estados con una señal visual especial. La función permite elegir si los estados se muestran a todos los contactos, a una lista reducida o únicamente a los amigos cercanos.

A diferencia de las listas tradicionales de WhatsApp, la nueva opción no revela quién agregó a quién. Sin embargo, los estados publicados para amigos cercanos aparecerán en un color diferente, indicando a los destinatarios que forman parte de ese grupo especial.

Cambios en la publicación de estados

El reporte indica que las modificaciones solo afectan a las nuevas publicaciones. Por ejemplo, si un contacto se elimina de la lista, seguirá viendo los estados compartidos antes de la actualización. Esto garantiza que la privacidad se aplique únicamente a contenido futuro. La implementación completa aún no tiene fecha confirmada y podría tardar meses en llegar a todos los usuarios, como suele ocurrir con las funciones en fase de prueba de WhatsApp.

image A diferencia de las listas tradicionales de WhatsApp, la nueva opción no revela quién agregó a quién. WaBeta Info

Integración con otras aplicaciones

Además de las listas de amigos cercanos, la versión beta permite publicar estados directamente desde otras aplicaciones mediante el menú Compartir de iOS. Los usuarios pueden subir fotos o videos, agregar texto, emojis y realizar ediciones antes de compartir el contenido en su estado de WhatsApp.