¿Valen la pena los 3 teléfonos más accesibles de Honor?

La marca china pisa fuerte con opciones para todos los bolsillos. Si estás pensando en cambiar el equipo sin gastar una fortuna, estos teléfonos Honor son la respuesta. Repasamos tres modelos puntuales que se destacan por su buen rendimiento y que cumplen con lo que prometen al usuario dentro de la gama media .

En un mercado lleno de opciones, encontrar el equilibrio entre precio y prestaciones suele ser un dolor de cabeza. Sin embargo, hay tres equipos que los expertos miran con buenos ojos para este cierre de año. Ya sea que busques potencia, una buena cámara o simplemente gastar lo menos posible, acá tenés los detalles de cada uno.

Si el presupuesto te da para estirarte un poco más, este equipo es la compra segura. Cuesta alrededor de 349 euros (585.000 pesos argentinos) y se lleva el título del " gama media perfecto". Lo primero que salta a la vista es su conectividad 5G, algo fundamental hoy en día para navegar rápido.

Adentro tiene un procesador Snapdragon 7 Gen 3 y viene con opciones de 256 GB o 512 GB de espacio. No te vas a quedar corto de memoria. Pero la estrella es su cámara de 200 MP, una bestialidad para este segmento. Además, suma funciones de Inteligencia Artificial que hacen que usarlo sea muy fácil. La batería de 5.300 mAh tira todo el día y el lector de huellas bajo la pantalla le da un toque moderno.

Si buscás cuidar el mango, esta es una alternativa bárbara. Por menos de 200 euros (340.000 pesos argentinos), te llevás un equipo que rinde. Aunque algunos hablan de la vuelta de los compactos, este modelo ofrece una pantalla generosa de 6.7 pulgadas a 120 Hz, ideal para ver videos.

Usa un procesador Dimensity 7025 Ultra y una batería de 5.230 mAh. En el apartado de fotos, se defiende con un sensor principal de 108 MP. Es cierto que si le pedís tareas muy pesadas puede quedarse un poco justo, pero para el uso normal anda bárbaro. Es un teléfono que cumple de sobra con las expectativas de la gama.

Honor X5c Plus

Honor X5c Plus: gama de entrada muy económico

Por último, si la billetera aprieta, este es el modelo indicado. Es el más barato de la lista, rondando los 110 euros (casi $200,000 pesos argentinos aunque la reventa en argentina es más cara). Es un teléfono honesto para lo que vale. Tiene una pantalla grande de 6.74 pulgadas y una batería de 5.130 mAh que es su punto más fuerte.

Hay que tener en cuenta que trae 4 GB de memoria RAM. Puede parecer poco si sos de abrir mil aplicaciones a la vez, pero para mandar mensajes, usar redes sociales y sacar alguna foto con su cámara de 50 MP, alcanza. Es la opción ideal para quien quiere un celular que funcione sin vueltas y no quiere pagar de más.