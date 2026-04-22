Una filtración del Motorola Razr 70 Ultra revela una características impresionante

El mercado de los plegables se sacude con la última filtración del Motorola Razr 70 Ultra . Este teléfono busca redefinir el segmento premium mediante el uso de materiales exóticos y texturas táctiles. Los primeros datos sugieren que la marca apuesta por la sofisticación visual para diferenciarse de su competencia directa este año.

Tras el éxito del modelo anterior, la expectativa por conocer el nuevo integrante de la familia Razr crece día a día. Aunque la estructura externa mantiene la línea estética ya conocida, los cambios en los acabados prometen una experiencia sensorial distinta. Esta estrategia coloca al fabricante en una posición de vanguardia, priorizando el diseño de autor sobre cambios estructurales radicales en la pantalla flexible.

El reconocido informante OnLeaks compartió recientemente renders de prensa, a través de Android Headlines , que muestran al Razr 70 Ultra en dos terminaciones sorprendentes. La primera variante se denomina Orient Blue Alcantara. Este modelo presenta una parte trasera que simula el cuero con un patrón de puntadas en diamante, lo que otorga una apariencia de lujo y una sensación premium al tacto.

Por otro lado, la opción Pantone Cocoa Wood llamó poderosamente la atención de la comunidad tecnológica. Según la filtración , este diseño incorpora una textura similar a la madera con vetas visibles. A diferencia de otros fabricantes que solo varían el tono de sus teléfonos , la firma estadounidense decidió otorgar a cada color un acabado distintivo. Este enfoque añade un elemento táctil que supera los recubrimientos brillantes o mate convencionales que dominan el mercado.

Motorola Razr 70 Ultra - Interna 2 El Motorola Razr 70 Ultra llegará en una variante con textura de madera muy original. Onleaks-Android Headlines

Un diseño que apuesta por la continuidad estética

A pesar de las novedades en los materiales, los primeros renders CAD sugieren que el próximo plegable de Motorola no cambiará demasiado en cuanto a su silueta general. La pantalla externa de gran tamaño sigue como protagonista, permitiendo interactuar con el sistema sin necesidad de abrir el equipo. Esta decisión de mantener la estructura responde a la buena recepción que tuvo el Razr 60 Ultra durante el año pasado.

La marca ya utilizó este enfoque en generaciones previas al ofrecer respaldos de cuero vegano y tonalidades inspiradas en el catálogo de Pantone. Sin embargo, el Razr 70 Ultra va un paso más allá al combinar colores intensos con texturas mucho más visibles. Este cambio sutil pero efectivo ayuda a la compañía a diferenciar el nuevo modelo de su predecesor, centrando la atención en la exclusividad de sus componentes externos.

Motorola Razr 70 Ultra - Interna 3 Cada teléfono de la nueva serie incluirá un acabado táctil diferenciado para el usuario. Onleaks-Android Headlines

Potencia máxima: el corazón del nuevo teléfono plegable

Aunque el fabricante todavía no brindó detalles oficiales sobre el hardware, la filtración indica que el dispositivo incluirá el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Este procesador, fabricado bajo procesos de última generación, promete un rendimiento excepcional y una eficiencia energética superior. Para acompañar esta potencia, el equipo contaría con 16 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB.

En el apartado fotográfico, las imágenes sugieren que se mantiene un sistema de doble cámara principal. Si bien no está claro si existen mejoras significativas en los sensores, se espera que el procesamiento de imagen mejore gracias a la unidad de inteligencia artificial del nuevo procesador. Este teléfono busca ser una herramienta de productividad y creación de contenido, sin descuidar el estilo que caracteriza a la línea Razr.

Motorola Razr 70 Ultra - Interna 4 Se espera que el teléfono de Motorola debute oficialmente en los mercados globales a finales de abril. Motorola

Lanzamiento inminente y expectativas del mercado

La presentación oficial del nuevo Motorola Razr 70 Ultra podría tener lugar a finales de este mismo mes. Es importante recordar que el modelo anterior debutó en abril del año pasado, por lo que el ciclo de renovación se cumple de manera exacta. En las próximas semanas surgirán más detalles técnicos que terminarán de dar forma a uno de los lanzamientos más importantes de 2026.

La apuesta por materiales como el Alcantara y la madera posiciona a este teléfono como un objeto de deseo para quienes buscan algo distinto a los bloques de cristal y metal. La integración de texturas orgánicas en dispositivos electrónicos es una tendencia que crece y que este fabricante sabe capitalizar muy bien. El futuro de los plegables no solo es una cuestión de pantallas que se doblan, sino de cómo el usuario siente el dispositivo en sus manos cada día.