Un lanzamiento inesperado sacude el catálogo de PlayStation Plus a fin de año

PlayStation Plus cerrará 2025 con un movimiento poco habitual para el servicio de Sony : la incorporación de un estreno de día 1 a los planes Extra y Premium (Deluxe). La plataforma, que se consolidó como una alternativa relativamente económica para probar muchos juegos mediante una única membresía, suele ser mucho más reservada que Xbox Game Pass a la hora de sumar lanzamientos recientes desde el primer día.

Mientras el plan Essential se limita a habilitar el juego online y ofrecer una alineación mensual de títulos gratuitos, los niveles superiores apuestan por un catálogo rotativo, que se renueva al estilo “servicio on demand”. Aun así, los estrenos simultáneos con las tiendas siguen siendo una rareza. Por eso, este lanzamiento programado para diciembre de 2025 se siente como un guiño directo a quienes sostienen la suscripción todo el año.

El contexto no es menor: la semana pasada, Sony reveló que nueve juegos abandonarán la biblioteca de PlayStation Plus en diciembre de 2025 , una noticia que generó cierto ruido entre los usuarios más atentos a cada cambio del catálogo. La llegada de una nueva propuesta pensada como estreno de cierre de año aparece como una forma de amortiguar ese golpe y mantener el servicio en conversación.

La gran novedad será un proyecto publicado por Devolver Digital y desarrollado por Sam Eng, que mezcla deporte, narrativa oscura y una dirección artística muy marcada. Recién hacia el corazón de la campaña se revela su premisa: seguimos el camino de un demonio del inframundo que hace un trato con el mismísimo "Diablo". Si logra patinar hasta la luna y tragársela, ganará su libertad y escapará de una condena eterna. Ese es el punto de partida de Skate Story , el juego que protagoniza este estreno de fin de año.

Con un protagonista de cristal, nueve círculos del infierno y trucos de skate a puro vértigo, Skate Story se suma a los planes Extra y Premium de PlayStation Plus.

A lo largo de la aventura se recorren los nueve círculos del infierno, cada uno con paisajes propios y una galería de personajes extraños, en escenarios que funcionan tanto como pista de skate como como escenario de fábula oscura. En lo jugable, la propuesta es una experiencia de skateboarding que exige encadenar kickflips, ollies, grindeos y distintos trucos para sumar puntos, superar misiones y avanzar en la historia, siempre con la amenaza de demonios hostiles que acechan en el camino.

Uno de los aspectos más comentados es su apartado visual: el protagonista está hecho de cristal y se desliza por entornos que ofrecen una visión singular del infierno, con reflejos, destellos y una estética que mezcla lo onírico con lo urbano. Esa identidad visual, sumada a la combinación de deporte extremo y relato sobrenatural, ayudó a instalar a Skate Story como uno de los indies más llamativos del sello de Devolver Digital.

Ventaja para quienes apuesten por la suscripción

En términos de acceso, la jugada de Sony marca una diferencia clara entre plataformas. Los jugadores de PC y Nintendo Switch 2 deberán comprar su copia para descubrir de qué se trata esta historia de redención a bordo de una tabla, mientras que quienes tengan una PS5 con membresía activa de PlayStation Plus Extra o Premium podrán descargar el juego sin costo adicional.

La compañía confirmó que el título estará disponible en el servicio a partir del 8 de diciembre de 2025, aunque no especificó por cuánto tiempo permanecerá en el catálogo. Aun con esa incógnita, su incorporación como estreno de día 1 refuerza la idea de que, aunque sea de manera ocasional, PlayStation Plus puede convertirse también en una puerta de entrada privilegiada para probar lanzamientos interesantes sin pagar el precio completo. Para el cierre de año, este demonio sobre ruedas promete ser una de las apuestas más curiosas del servicio.