Un error en Steam te regala un juego multijugador gratis: disfrutalo sin pagar un solo peso
Un descuido de Steam dejó disponible de forma gratuita un divertido juego multijugador cooperativo.
Cada semana, Steam lanza decenas de juegos gratuitos, pero pocos tienen una historia tan peculiar como la de PICO PARK: Classic Edition. Este título multijugador, conocido por su dinámica cooperativa y desafíos en grupo, está disponible de forma gratuita por accidente debido a un descuido del desarrollador. Afortunadamente para los jugadores, el error significa que el juego será gratuito para siempre. A continuación, te contamos cómo aprovechar esta oportunidad única y qué puedes esperar de este entretenido juego.
Un error que resultó en un regalo para los jugadores
PICO PARK: Classic Edition fue creado por el estudio TECOPARK y originalmente funcionaba bajo un modelo de pago. Tras una actualización importante, el desarrollador tenía la intención de hacer que el juego volviera a ser de pago, pero olvidó que, según las políticas de Steam, una vez que un juego pasa a ser gratuito, no puede regresar a su modelo anterior. Así fue como el videojuego terminó siendo un juego free-to-play de forma permanente.
El error fue reconocido por el propio creador, quien con buen humor invitó a los jugadores a disfrutar de este título sin costo alguno. El desarrollador también aprovechó la oportunidad para animar a los usuarios a explorar otras entregas de la franquicia, como PICO PARK y PICO PARK 2, que siguen la misma línea de diversión y cooperación.
La experiencia de juego: cooperativo, sencillo y muy divertido
PICO PARK: Classic Edition es un juego cooperativo en el que hasta 10 jugadores deben colaborar para superar niveles llenos de acertijos. A pesar de tener una premisa sencilla, el verdadero desafío radica en la necesidad de coordinación y comunicación entre los jugadores. Cada nivel parece fácil, pero a medida que avanzas, los desafíos requieren sincronización y un trabajo en equipo constante.
El juego ofrece 22 niveles diseñados para fomentar la colaboración, lo que lo convierte en una opción ideal para jugar con amigos o familiares. Además, es perfecto tanto para sesiones locales como en línea, lo que amplía su accesibilidad.
¿Cómo conseguirlo gratis?
Para obtener PICO PARK: Classic Edition sin costo, solo necesitas visitar su página en Steam. Allí, podrás agregarlo a tu biblioteca de juegos con un solo clic en el botón 'Jugar'. No hay costo alguno, y el juego se mantendrá gratuito para siempre debido al error del desarrollador. Si disfrutas de esta versión clásica, te recomendamos explorar las secuelas de la franquicia para continuar con la diversión.
Además, el juego es compatible con TecoGamePad, una aplicación que permite usar tu teléfono móvil como control. Esto significa que, incluso si no tienes un mando, podrás unirte al juego sin problemas. PICO PARK: Classic Edition ha sido muy bien recibido por la comunidad de Steam, que lo considera una experiencia muy divertida, ideal para aquellos que disfrutan de los retos cooperativos.