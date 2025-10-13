Un error en Steam te regala un juego multijugador gratis: disfrutalo sin pagar un solo peso

Cooperativo puro: hasta 10 jugadores y 22 niveles de acertijos que exigen coordinación, tanto en partidas locales como en línea.

Cada semana, Steam lanza decenas de juegos gratuitos, pero pocos tienen una historia tan peculiar como la de PICO PARK: Classic Edition. Este título multijugador, conocido por su dinámica cooperativa y desafíos en grupo, está disponible de forma gratuita por accidente debido a un descuido del desarrollador. Afortunadamente para los jugadores, el error significa que el juego será gratuito para siempre. A continuación, te contamos cómo aprovechar esta oportunidad única y qué puedes esperar de este entretenido juego.

Un error que resultó en un regalo para los jugadores PICO PARK: Classic Edition fue creado por el estudio TECOPARK y originalmente funcionaba bajo un modelo de pago. Tras una actualización importante, el desarrollador tenía la intención de hacer que el juego volviera a ser de pago, pero olvidó que, según las políticas de Steam, una vez que un juego pasa a ser gratuito, no puede regresar a su modelo anterior. Así fue como el videojuego terminó siendo un juego free-to-play de forma permanente.

El error fue reconocido por el propio creador, quien con buen humor invitó a los jugadores a disfrutar de este título sin costo alguno. El desarrollador también aprovechó la oportunidad para animar a los usuarios a explorar otras entregas de la franquicia, como PICO PARK y PICO PARK 2, que siguen la misma línea de diversión y cooperación.

pico park Un error que salió a favor: por un descuido de TECOPARK, PICO PARK: Classic Edition quedó gratis para siempre en Steam. Pico Park Classic La experiencia de juego: cooperativo, sencillo y muy divertido PICO PARK: Classic Edition es un juego cooperativo en el que hasta 10 jugadores deben colaborar para superar niveles llenos de acertijos. A pesar de tener una premisa sencilla, el verdadero desafío radica en la necesidad de coordinación y comunicación entre los jugadores. Cada nivel parece fácil, pero a medida que avanzas, los desafíos requieren sincronización y un trabajo en equipo constante.

El juego ofrece 22 niveles diseñados para fomentar la colaboración, lo que lo convierte en una opción ideal para jugar con amigos o familiares. Además, es perfecto tanto para sesiones locales como en línea, lo que amplía su accesibilidad.