Tim Sweeney filtró un pacto secreto de Epic Games con Google de 800 millones en pleno juicio

El CEO de Epic Games admitió por error un millonario acuerdo comercial con la empresa tecnológica, complicando su reclamo contra el monopolio Google.

Durante una audiencia judicial en San Francisco, el director de Epic Games reveló por accidente un acuerdo comercial millonario. Este pacto secreto con Google implicaría el pago de 800 millones de dólares durante seis años por servicios en la nube, lo que generó dudas sobre la verdadera postura de la empresa en su lucha legal.

Tim Sweeney, quien se presenta como el defensor de los desarrolladores frente a los abusos de las grandes corporaciones, dejó escapar datos confidenciales mientras declaraba en el estrado. El descuido ocurrió cuando el juez James Donato le preguntó si las partes estaban negociando un arreglo por afuera del tribunal.

Tim Sweeney - Interna 1 Tim Sweeney, CEO de Epic Games. Getty Images El Unreal Engine y los detalles del pacto secreto con Google En medio de su testimonio, Sweeney empezó a contar que muchas empresas vinculadas al gigante tecnológico usan su tecnología, conocida como Unreal Engine. En ese momento, soltó la bomba: mencionó que la capacidad de su contraparte para usar este motor de forma completa formaba parte de un arreglo privado, para luego decir: "Perdón, me estoy cargando la confidencialidad".

El juez no dejó pasar el comentario y puso sobre la mesa una cifra: una asociación de $800 millones de dólares a lo largo de seis años. Según se supo en la audiencia, este contrato obliga a Epic Games a pagar esa cantidad para usar la infraestructura de red y otras tecnologías a precios de mercado. Esto rompe con la postura anterior de la empresa, que evitaba a toda costa usar los servicios de su rival.

Epic Games - Interna Epic Games: la empresa desarrolladora de videojuegos estadounidense. Shutterstock ¿Un acuerdo comercial o un posible soborno en el juicio? Lo que más ruido hace en esta historia no es el negocio en sí, sino el momento en que ocurre. El juez Donato mostró su preocupación por que este contrato, que incluye "desarrollo conjunto de productos" y campañas de marketing, sea un intercambio de favores encubierto. La sospecha es que la empresa de Mountain View podría estar comprando el silencio o la paz con su demandante para evitar cambios de fondo en el ecosistema Android.