Cómo liberar espacio en Google Drive y recuperar almacenamiento

Google Drive se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de usuarios que almacenan fotos, videos, documentos y copias de seguridad. Aunque ofrece una cantidad de espacio gratuito , con el tiempo es habitual que este almacenamiento se complete y el sistema comience a mostrar advertencias de poco espacio disponible.

La primera solución que suele venir a la mente es eliminar correos antiguos, archivos pesados de WhatsApp o fotografías duplicadas. Sin embargo, incluso después de realizar esa limpieza, el espacio en la nube puede seguir siendo insuficiente.

Google ha diseñado configuraciones internas en Drive que ayudan a gestionar mejor el almacenamiento y liberar espacio de forma rápida. Una de las claves está en la caché, que guarda temporalmente la información a la que más accedemos.

El sistema permite elegir entre cuatro tamaños de almacenamiento para la caché: 100, 250, 500 o 1.000 MB. Si bien esta memoria mejora la velocidad de acceso, también ocupa parte del espacio en la cuenta.

Limitar y vaciar la caché en Google Drive permite recuperar hasta 900 MB extra de espacio de almacenamiento.

Para recuperar almacenamiento en Google Drive , se puede limitar la memoria reservada y vaciar la caché existente siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación de Google Drive en el dispositivo.

en el dispositivo. Entrar en el menú lateral y acceder a “Ajustes”.

Seleccionar la opción “Tamaño de caché” y elegir el límite deseado.

Pulsar en “Vaciar caché” para eliminar los archivos almacenados temporalmente.

google drive2 Con simples pasos en la app, los usuarios de Google Drive pueden liberar almacenamiento sin pagar por un plan adicional. Google

Hasta 900 MB extra de almacenamiento

Con este sencillo truco, es posible liberar hasta 900 MB adicionales en la cuenta, espacio que puede resultar muy útil para seguir guardando archivos importantes sin necesidad de contratar un plan de pago.

Google Drive, junto a servicios como Gmail y Google Fotos, es parte del ecosistema que la compañía integra en Android y otros dispositivos. Administrar la caché se convierte así en un recurso clave para extender la vida del almacenamiento gratuito y evitar el temido mensaje de “espacio insuficiente”.