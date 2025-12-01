Tecnología: dos sitios online para comprar productos tech en Mendoza

El crecimiento del comercio online hizo que comprar tecnología desde Mendoza sea una auténtica odisea. Dos tiendas argentinas se volvieron referencia para quienes buscan armar una PC, renovar periféricos o conseguir equipos completos sin moverse de casa a precios accesibles.

Dentro del mercado local, Compragamer es una de las opciones más consultadas por mendocinos que quieren comprar computadoras, placas de video, procesadores o periféricos a un precio más accesible que en los locales de la provincia. La empresa suele manejar buena variedad de stock y habilita diferentes métodos de pago, incluyendo cuotas sin interés según tarjeta y promociones del momento.

Compragamer es una de las tiendas más elegidas por usuarios que buscan componentes y PC armadas en Argentina.

Entre sus ventajas, el sitio muestra precios finales, especificaciones técnicas claras y tiempos de envío precisos. Además, ofrece armado de PC personalizado, útil para quienes no quieren complicarse con la elección de componentes. Según opiniones en redes y foros de hardware, los envíos a Mendoza suelen demorar entre tres y cinco días hábiles dependiendo del correo.

Para quienes quieren seguir el detalle del pedido, el sitio de comercio electrónico permite ver el estado del paquete incluso antes de que lo retire la transportista. Si bien los precios varían según la disponibilidad del mercado argentino (algo ya habitual en este rubro), la tienda mantiene un catálogo amplio que cubre desde notebooks hasta monitores, gabinetes y accesorios.

En el mismo segmento aparece Venex , otra tienda muy utilizada para comprar tecnología. Su catálogo incluye notebooks, PC armadas, auriculares, teclados mecánicos, sillas gamer y productos para trabajo o estudio. Para muchos usuarios, la ventaja de Venex está en las ofertas temporales y en los combos de PC listas para usar, algo práctico para quienes no quieren pensar en compatibilidades.

Venex ofrece envíos a todo el país y un catálogo amplio para quienes compran tecnología desde Mendoza.

El sitio muestra el stock disponible en tiempo real y permite elegir entre varias opciones de envío a domicilio o retiro en sucursales (solo en provincias donde tiene presencia). Para compradores de Mendoza, la alternativa habitual es el envío por correo Adreani, que tiene tiempos similares a los de otras tiendas grandes.

image Las dos tiendas permiten comparar precios y recibir productos tecnológicos sin moverse de casa. Reddit

Un punto que varios usuarios destacan es la atención por WhatsApp, donde se puede consultar compatibilidad entre productos, garantías o detalles técnicos antes de comprar. Venex también ofrece cuotas según promociones bancarias y un apartado de “outlet” con productos discontinuados o con descuentos especiales.

Qué conviene para compradores que buscan tecnología

Tanto Compragamer como Venex funcionan bien para quienes compran desde Mendoza y no encuentran ciertos productos en locales físicos. Ambas plataformas publican fichas técnicas detalladas, incluyen garantía oficial y permiten recibir el pedido en casa.

Para compras específicas —como una placa de video, una fuente o un monitor— muchos usuarios comparan los precios entre ambas antes de decidir. En cambio, quienes prefieren una PC lista para usar suelen inclinarse por los combos armados que ofrece Venex. Las dos tiendas cuentan con reputación sólida y, según comentarios de compradores, cumplen con los plazos de envío sin mayores inconvenientes.