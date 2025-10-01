¿Se rompe fácilmente el nuevo iPhone Air? Así es el video de la polémica

El nuevo iPhone Air ha generado un fuerte debate en redes sociales: ¿este teléfono es más propenso a romperse? Apple , anticipándose a las repercusiones y a una posible polémica, respondió con un video en el que muestra la durabilidad de su ultradelgado iPhone .

Con solo 5.6 mm de grosor, el temor a que el dispositivo se doble o quiebre con la presión del uso diario es una preocupación legítima. Para disipar estas dudas, la compañía de Cupertino ha proporcionado un video exclusivo a un medio internacional mostrando una prueba de estrés controlada, en un intento por calmar las aguas antes del lanzamiento.

El nuevo iPhone Air es sometido a una prueba de presión para demostrar su resistencia a la flexión.

Para hacer frente a las especulaciones, Apple facilitó al portal especializado Tom’s Guide un video donde el iPhone Air es sometido a una prueba de flexión. En las imágenes, se ve una máquina que simula "130 libras de presión" (aproximadamente 59 kilogramos) justo en el centro del dispositivo.

Según la publicación que tuvo acceso al material, el resultado es positivo. El video muestra que el dispositivo "retrocede notablemente bien y no muestra ninguna curva duradera de la experiencia". De esta manera, la empresa de la ‘manzana mordida’ busca demostrar que la delgadez no está reñida con la resistencia.

Resistencia iPhone Air - Interna 1 Apple busca despejar las dudas sobre una posible rotura del nuevo iPhone Air con pruebas de resistencia. Tom's Guide

El secreto está en el titanio, la defensa del iPhone Air

La confianza de Apple en la durabilidad de su nuevo iPhone se basa en un cambio de material clave. A diferencia del infame iPhone 6, que se fabricó con aluminio y generó la polémica del "Bendgate", el iPhone Air cuenta con un marco de titanio, un material considerablemente más rígido y resistente.

La propia compañía ha declarado oficialmente que el iPhone Air "supera" sus "estrictos requisitos de resistencia a la flexión", llegando a promocionarlo como el iPhone más duradero jamás creado. Esta combinación de ingeniería y materiales de alta gama es la principal defensa de Apple contra los fantasmas del pasado.

Resistencia iPhone 17 Apple promete una resistencia a los arañazos 3 veces superior.

Junto con la prueba de flexión del iPhone Air, el informe también detalla otros videos de durabilidad proporcionados por Apple. Uno de ellos testea la cubierta frontal Ceramic Shield 2 de los modelos de iPhone 17, que promete una resistencia a los arañazos 3 veces superior. Otro somete al iPhone 17 Pro a pruebas de caída simuladas.

Como es de esperar, al ser videos producidos por la propia marca, los resultados son siempre favorables. Esta es una clara estrategia de comunicación para adelantarse a las críticas y controlar la narrativa. Pero ¿serán estas pruebas controladas suficientes para convencer a los usuarios, o habrá que esperar a los tests independientes de youtubers para el veredicto final?