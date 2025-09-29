5 mejores teléfonos delgados de 2025, con el iPhone Air a la cabeza

Los teléfonos delgados llegaron para quedarse y no son una moda pasajera. Con el reciente lanzamiento del iPhone Air , los usuarios tienen una nueva posibilidad de adquirir dispositivos que ofrecen toda la potencia de un gama alta, pero con la fisionomía de un equipo ultraligero.

En este 2025, marcas como Samsung y Oppo lanzaron sus respectivos modelos ultradelgados para abastecer a todo un segmento de usuarios ávidos de la maniobrabilidad. De esta forma, repasamos los mejores exponentes de esta tendencia que prioriza la elegancia sin renunciar a una experiencia premium para el usuario.

Apple ha redefinido su propio estándar con el iPhone Air , su teléfono más delgado hasta la fecha con tan solo 5,64 mm de grosor. Equipado con el potentísimo chip A19 Pro de 3 nm, este dispositivo no escatima en potencia. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,5 pulgadas con ProMotion de 120 Hz y un chasis protegido por Ceramic Shield 2 lo consolidan en la gama más premium. El sistema de cámaras Fusion de 48 MP y la nueva cámara frontal Center Stage de 18 MP aseguran un rendimiento fotográfico de primer nivel.

Los nuevos iPhone 17 debutan con un rediseño completo, pantallas más brillantes y un sistema de cámaras Fusion de 48 MP.

iPhone Air: el iPhone más delgado con el poder de un 'Pro'

Samsung Galaxy S25 Edge: potencia y elegancia coreana

Samsung no se queda atrás y presenta el Samsung Galaxy S25 Edge, que con 5,8 mm de grosor y 163 gramos de peso, es el más estilizado de su histórica serie S. Su principal arma es un impresionante sensor de cámara principal de 200 MP, que promete un rendimiento un 40% superior en condiciones de poca luz. Potenciado por el chip Snapdragon 8 Elite para Galaxy y una pantalla AMOLED QHD+ de 6,7 pulgadas, este dispositivo es un verdadero buque insignia. Además, Samsung garantiza siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad.

¿Es el iPhone Air mucho mejor que el Samsung Galaxy S25 Edge? El diseño ultradelgado es el nuevo campo de batalla entre Apple y Samsung en la gama más premium del mercado.

Los plegables redefinen los teléfonos delgados: Oppo Find N5 y Galaxy Z Fold7

Los teléfonos plegables han llevado la competencia a otro nivel. El Oppo Find N5 es una maravilla de la ingeniería que, una vez desplegado, mide tan solo 4,21 mm de grosor. Su bisagra flexible de titanio, certificada por TÜV Rheinland para superar los 100.000 pliegues, es un 26% más delgada que la generación anterior. A esto se suma una enorme batería de 5.600 mAh con carga de 80W, demostrando que la delgadez no implica sacrificar autonomía.

5 Mejores Teléfonos Delgados del 2025 - Interna 2 Con el Oppo Find N5, los plegables se suman a la carrera por ser los teléfonos delgados más innovadores. shutterstock

Por su parte, el Samsung Galaxy Z Fold7 es técnicamente el más delgado de todos, con 4,2 mm desplegado. Equipado con el chip Snapdragon 8 Elite y un sensor principal de 200 MP, se posiciona como el plegable definitivo para quienes buscan la máxima potencia.

5 Mejores Teléfonos Delgados del 2025 - Interna 3 Los teléfonos delgados de 2025, como el iPhone Air, demuestran que el diseño no está reñido con la potencia. shutterstock

Tecno Pova Slim 5G: la sorpresa en la gama media

La tendencia de los teléfonos ultradelgados no es exclusiva de la gama más alta. La marca Tecno ha lanzado en mercados emergentes el Pova Slim 5G, que con 5,95 mm de grosor y una pantalla AMOLED curva de 144 Hz, se posiciona como una opción muy atractiva. Aunque con un procesador más modesto (MediaTek Dimensity 6400), su diseño único con 'Luz Ambiental Dinámica' y una gran batería de 5.160 mAh lo convierten en un fuerte competidor en su segmento.