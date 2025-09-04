Samsung presentó el esperado Galaxy S25 FE: ¿cuánto costará en Argentina?

Samsung acaba de anunciar el lanzamiento global del Galaxy S25 FE , una versión más accesible dentro de la familia Galaxy S25. El dispositivo incorpora la experiencia más reciente de Galaxy AI y está diseñado para potenciar la creatividad, mejorar la productividad y ofrecer un rendimiento de primer nivel, con un foco especial en usuarios de Argentina .

Con herramientas de edición basadas en inteligencia artificial, una cámara frontal de 12 MP y batería de 4.900 mAh, el Galaxy S25 FE se posiciona como un smartphone que acerca las funciones premium de la “gama S” a un mayor número de personas. Además, estrena One UI 8 y un diseño refinado que lo convierte en una de las propuestas más atractivas del año.

El Galaxy S25 FE ofrece acceso directo al ecosistema de Galaxy AI , con funciones como Generative Edit, Instant Slow-mo y Circle to Search. Estas herramientas permiten desde eliminar objetos en fotos hasta transformar un video en cámara lenta con un solo toque.

La cámara frontal de 12 MP, optimizada con ProVisual Engine, promete selfies más nítidas y detalladas, mientras que su tecnología de fotografía nocturna y Super HDR mejoran la calidad de imágenes y videos en cualquier situación.

Samsung Galaxy S25 FE - Interna 1 El Galaxy S25 FE incorpora batería de 4.900 mAh y carga rápida de 45W. Samsung

Potencia y autonomía mejoradas

La batería de 4.900 mAh garantiza autonomía para todo el día, mientras que la carga rápida de 45W permite recuperar energía en menos tiempo. Además, incorpora una cámara de vapor un 10% más grande, lo que mejora la gestión térmica y asegura un rendimiento fluido para juegos, multitarea y edición de contenidos.

El Galaxy S25 FE también cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas y tasa de refresco de 120Hz, lo que asegura imágenes fluidas y colores vibrantes, ideales para disfrutar de entretenimiento y trabajo en movilidad.

Samsung Galaxy S25 FE - Interna 2 Las funciones de Galaxy AI llegan al modelo más accesible de la familia S25. Samsung

Diseño y disponibilidad en Argentina

El diseño sigue la línea característica de la serie S25, con marco de aluminio Armor más resistente y un acabado delgado y liviano. Estará disponible en colores Icyblue, Jetblack, azul marino y blanco.

En Argentina, el Galaxy S25 FE podrá adquirirse desde octubre. En cuanto al precio, todavía falta confirmarse en nuestro país, pero las filtraciones lo ubican en precio cercano al $1.018.875. Además, este teléfono de Samsung llegará con beneficios de compra como cuotas sin interés y Plan Canje. Incluirá seis meses de suscripción a Google AI Pro, con acceso a funciones exclusivas de inteligencia artificial.