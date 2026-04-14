Samsung presenta su "Modo Fútbol", una función con IA que mejora la experiencia de ver partidos

La prestigiosa firma Samsung presenta oficialmente en Argentina el Modo Fútbol , una innovadora herramienta diseñada para transformar la visualización de deportes. Mediante el uso de algoritmos avanzados de inteligencia artificial, este sistema ajusta automáticamente los parámetros de imagen y sonido en los televisores , garantizando una experiencia inmersiva sin precedentes durante los partidos .

Esta tecnología analiza el contenido en tiempo real y modifica aspectos críticos como el contraste y la saturación. El objetivo principal reside en resaltar la acción en el campo de juego, mejorar la nitidez del balón y potenciar el rugido del estadio. Desde marzo, diversos modelos seleccionados incorporan estas variantes que combinan optimización automática impulsada por IA, redefiniendo el entretenimiento digital en el hogar.

Ver deportes en el living ya no es lo mismo. El nuevo sistema analiza cada escena de la transmisión y calibra parámetros clave como el color y el audio para mejorar la visualización deportiva. Uno de los beneficios más notables es la optimización de imagen en tiempo real. Esto permite una claridad superior en el campo de juego, facilitando el seguimiento del balón incluso en jugadas de alta velocidad.

Además, los colores logran una precisión asombrosa. El césped luce un verde vibrante y los uniformes de los equipos resaltan con nitidez, todo esto sin caer en la sobresaturación que a veces arruina la imagen en otros equipos. El audio también recibe un tratamiento especial, ya que la inteligencia artificial potencia tanto los comentarios de los periodistas como el ambiente que se vive en las tribunas, logrando un equilibrio perfecto para el espectador.

La empresa surcoreana segmenta esta tecnología en tres niveles distintos, asegurando que cada usuario reciba la mejor configuración posible según su dispositivo. El nivel más avanzado es el AI Modo Fútbol Pro. Esta versión utiliza redes neuronales para reconocer en el acto cuándo se reproduce un encuentro deportivo. Al detectar un estadio en la pantalla, el equipo activa automáticamente la función y optimiza cada píxel para ofrecer una sensación similar a la de estar en la tribuna.

Este sistema "Pro" está disponible en los modelos de gama ultra alta, como el OLED Vision AI S95F (en tamaños de 65”, 75” y 83”) y el OLED Vision AI S90F (en 65” y 75”). En estos casos, la potencia de procesamiento permite un análisis de escena extremadamente profundo, adaptando la configuración de manera dinámica mientras transcurre el tiempo de juego, sin necesidad de intervención manual por parte del usuario.

Samsung-Modo Fútbol - Interna 3 Los televisores inteligentes detectan automáticamente el inicio de los partidos deportivos. shutterstock

Tres niveles de potencia para diferentes televisores

Para la gama media-alta de televisores, la marca ofrece el AI Modo Fútbol. Esta variante también emplea inteligencia artificial para resaltar colores y mejorar la claridad del audio, enfocándose en la atmósfera del estadio. Los usuarios encuentran esta función en equipos como el Neo QLED Vision AI QN900F de 85 pulgadas y en diversas opciones de la línea OLED Vision AI S85F y Neo QLED QN70F. Incluso la serie QLED Vision AI Q7F, con una amplia variedad de tamaños, disfruta de este escalón tecnológico.

Por último, existe la versión estándar denominada simplemente Modo Fútbol. En este caso, la función permite mejorar la visualización mediante ajustes preestablecidos de color y sonido que elevan la calidad general durante la transmisión. Este nivel llega a los modelos más accesibles y populares, tales como el Crystal UHD U8000F y el QLED Q6F. De esta manera, la compañía asegura que una gran parte de sus clientes acceda a una mejora sustancial en sus tardes de deporte.

Samsung-Modo Fútbol - Interna 4 El sistema Modo Fútbol de Samsung marca un antes y un después en la gama OLED. shutterstock

Inteligencia artificial: el futuro del entretenimiento en el salón

La incorporación de estas funciones forma parte de una estrategia integral para integrar la inteligencia artificial en el día a día. Los televisores modernos ya no son simples pantallas; ahora funcionan como centros inteligentes que entienden qué tipo de contenido consumimos. Gracias a este análisis, los dispositivos ajustan automáticamente imagen y sonido para adaptarse no solo a los partidos, sino también a películas, series o videojuegos.

Este avance marca un camino claro hacia la automatización del entretenimiento. En el futuro cercano, el usuario solo tendrá que sentarse y disfrutar, mientras el hardware se encarga de ofrecer la versión más fiel y emocionante posible de la realidad. El compromiso de Samsung con la innovación tecnológica garantiza que la pasión del deporte se sienta más cerca que nunca, eliminando las barreras entre el espectador y la cancha.