Samsung lo hace oficial: abandona el Galaxy S26 Edge en favor del Galaxy S26+

Samsung tomó la drástica decisión de frenar su próxima generación de teléfonos premium. Varias fuentes confiables de la industria señalaron que la compañía surcoreana canceló el desarrollo del Galaxy S26 Edge y, en su lugar, mantendrá el tradicional Galaxy S26+ en su nuevo catálogo.

Tras el fallido lanzamiento del Galaxy S25 Edge, todos los rumores apuntaban a que este modelo "ultrafino" no estaba cumpliendo con las expectativas de ventas. Así, Samsung se ve obligada a dar marcha atrás con su apuesta ultradelgada y volver a la fórmula clásica para su próxima familia de flagships.

Samsung canceló el Galaxy S26 Edge debido a las decepcionantes ventas de su predecesor, el Galaxy S25 Edge. Un representante de la compañía confirmó que, tras analizar los resultados, se decidió abandonar el modelo “Edge” y retomar el lanzamiento del Galaxy S26+ .

El Galaxy S26 Edge no verá la luz en 2026.

Se acabó el experimento. Aunque Samsung inició el desarrollo de cuatro modelos (Básico, Plus, Edge y Ultra) para la serie Galaxy S26 , la realidad del mercado se impuso.

Según un reciente informe de NewsPim , un representante de Samsung confirmó la cancelación del Galaxy S26 Edge . ¿El motivo? Las ventas del Galaxy S25 Edge, lanzado este año, fueron demasiado bajas. Parece que el concepto ultradelgado no convenció a los consumidores, obligando a la firma surcoreana a descartar la idea de reemplazar al Galaxy S26+ .

Samsung vuelve a la tradición: S26, S26+ y S26 Ultra

Con esta decisión, Samsung continuará con su tradición de lanzar tres teléfonos de alta gama. La alineación para principios de 2026 volverá a ser la que todos conocemos:

Galaxy S26 (modelo básico);

Galaxy S26+ ;

; Galaxy S26 Ultra.

Esto significa que el Galaxy S26+ (el modelo “Plus”) que muchos daban por muerto, finalmente sí será lanzado el próximo año, ocupando el lugar que iba a tener el Galaxy S26 Edge.

Eliminación Samsung Galaxy S26 Edge - Interna 2 Las bajas ventas del Galaxy S25 Edge sentenciaron el futuro del diseño ultradelgado. Samsung

¿Qué procesadores veremos en la familia S26?

Aunque la alineación de modelos vuelve a la normalidad, la estrategia de procesadores seguirá dividida. Ya hay información creíble sobre los chips que montarán los extremos de la gama.

El Galaxy S26 estándar utilizará “el primer chip de 2 nm de Samsung”, el esperado Exynos 2600. Por otro lado, el Galaxy S26 Ultra vendrá equipado con una versión de mayor velocidad del Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

¿Y qué chip tendrá el Galaxy S26+? Por ahora, es un misterio. No hay información creíble sobre el procesador que elegirá Samsung para su modelo “Plus”. Aunque el Galaxy S26 Edge no se lanzará en 2026, la puerta queda abierta para que la marca ‘Edge’ regrese en el futuro, pero como un cuarto modelo especial y no como un sustituto.