CyberMonday: el Samsung Galaxy A56 tiene un 31% de descuento en Mercado Libre

En el final del CyberMonday, uno de los eventos más esperados por los consumidores argentinos, una de las grandes sorpresas llega de la mano de Samsung. El Galaxy A56, uno de los modelos más equilibrados de la gama media-alta, se ofrece con un 31% de descuento en Mercado Libre, bajando su precio de $1.199.999 a $824.999. La promoción, además, incluye un auricular Bluetooth Somostel de regalo, lo que convierte al combo en una de las ofertas tecnológicas más atractivas del momento.

El equipo, que combina potencia, diseño y conectividad, cuenta con un procesador Octa-Core de hasta 2.9 GHz, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, más que suficiente para quienes buscan fluidez en el uso diario, almacenamiento para fotos o videos en alta calidad, y rendimiento sólido en juegos o aplicaciones exigentes.

Uno de sus puntos más destacados es su pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, que ofrece una visualización nítida y fluida, ideal para ver series, navegar o trabajar. Además, su tecnología Eye Comfort Shield reduce la fatiga visual, adaptando los tonos según la luz ambiental.

El Samsung Galaxy A56 y una triple cámara trasera En el apartado fotográfico, el Galaxy A56 incorpora una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), un gran angular de 12 MP y un sensor macro de 5 MP. Esta configuración permite obtener imágenes nítidas incluso en movimiento y grabar videos en UHD 4K a 30 fps. La cámara frontal, de 12 MP, está pensada para selfies de alta calidad y videollamadas claras, incluso en entornos con poca luz.

La autonomía también es otro de sus fuertes: cuenta con una batería de 5000 mAh que permite reproducir video por hasta 29 horas continuas, y un sistema de carga rápida que devuelve el 50% de la energía en menos de media hora.