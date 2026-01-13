Red Dead Online arranca enero con recompensas exclusivas, ¿cómo obtenerlas?
Aprovecha las bonificaciones Red Dead Online, el modo online de Red Dead Redemption 2: recompensas exclusivas y descuentos durante todo enero.
El Viejo Oeste de Red Dead Online no se toma vacaciones, y para arrancar el año con fuerza, Rockstar lanzó una actualización especial para los cazarrecompensas. Durante todo el mes de enero, los jugadores podrán aprovechar multiplicadores de recompensas, objetos exclusivos y descuentos únicos. Si siempre has soñado con ser un forajido en el Salvaje Oeste, este es el momento ideal para volver a las tierras de Red Dead Redemption 2.
Recompensas y bonificaciones para los cazarrecompensas
El Año Nuevo pasó con un enfoque especial en los cazarrecompensas, la faceta más emocionante de Red Dead Online. Los jugadores que se dediquen a capturar forajidos verán una gran mejora en sus ganancias. Entregar fugitivos normales ahora otorga el triple de RDO$ (dinero del juego), XP y XP de rol, mientras que los fugitivos legendarios e infames duplican las ganancias de RDO$ y oro, lo que hace que cada misión sea aún más lucrativa.
Recompensas exclusivas por jugar Red Dead Online
Además de las bonificaciones en las misiones, los jugadores del modo online de Red Dead Redemption 2 tendrán acceso a varias recompensas cosméticas únicas por cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, entregar un fugitivo legendario te permitirá conseguir los guanteletes Harshaw, un artículo exclusivo para los más astutos cazarrecompensas. Si eres un cazarrecompensas de nivel 25 o superior, solo por iniciar sesión podrás desbloquear el elegante abrigo Clairborn blanco.
Recompensas semanales para continuar la aventura
Si las recompensas diarias no son suficientes para mantenerte en el Viejo Oeste, Red Dead Online ofrece un calendario semanal con nuevas oportunidades. Aquí te dejamos los detalles de las recompensas de enero:
- Del 6 al 12 de enero: Completa 3 misiones de fugitivos para obtener el mapa del tesoro de la orilla del San Luis.
- Del 13 al 19 de enero: Supera todos tus desafíos diarios de cazarrecompensas para obtener un 40% de descuento en un objeto de nivel competente o profesional del rol de cazarrecompensas.
- Del 20 al 26 de enero: Completa 3 misiones de cazarrecompensas para recibir un 50% de descuento en un arma.
- Del 27 de enero al 2 de febrero: Los jugadores de nivel 50 o superior podrán iniciar sesión para recibir el abrigo Torranca beige.
Este 2026, Red Dead Online te invita a adentrarte de nuevo en el Viejo Oeste con una actualización llena de premios y bonificaciones para los cazarrecompensas. No pierdas la oportunidad de aprovechar las recompensas exclusivas de Rockstar y los descuentos durante todo el mes de enero. ¡Es el momento perfecto para hacer justicia en las fronteras y llenar tus bolsillos en el camino!