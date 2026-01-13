Red Dead Online arranca enero con recompensas exclusivas, ¿cómo obtenerlas?

Aprovecha las bonificaciones Red Dead Online, el modo online de Red Dead Redemption 2: recompensas exclusivas y descuentos durante todo enero.

El Viejo Oeste de Red Dead Online no se toma vacaciones, y para arrancar el año con fuerza, Rockstar lanzó una actualización especial para los cazarrecompensas. Durante todo el mes de enero, los jugadores podrán aprovechar multiplicadores de recompensas, objetos exclusivos y descuentos únicos. Si siempre has soñado con ser un forajido en el Salvaje Oeste, este es el momento ideal para volver a las tierras de Red Dead Redemption 2.

red3 Recompensas semanales suman mapas del tesoro, descuentos en armas y abrigos exclusivos por nivel. Red Dead Online Recompensas y bonificaciones para los cazarrecompensas El Año Nuevo pasó con un enfoque especial en los cazarrecompensas, la faceta más emocionante de Red Dead Online. Los jugadores que se dediquen a capturar forajidos verán una gran mejora en sus ganancias. Entregar fugitivos normales ahora otorga el triple de RDO$ (dinero del juego), XP y XP de rol, mientras que los fugitivos legendarios e infames duplican las ganancias de RDO$ y oro, lo que hace que cada misión sea aún más lucrativa.

Además, los eventos de cazarrecompensas en el Modo Libre también se benefician de un bono triple de RDO$ y XP, lo que convierte cada sesión en una excelente oportunidad para subir de nivel y ganar más dinero. Si eres un cazarrecompensas experimentado, no te perderás los descuentos de 5 lingotes de oro en la licencia estándar y de prestigio, que te permiten mejorar tu equipo y habilidades.

red Fugitivos normales dan triple RDO$, XP y XP de rol; legendarios duplican oro y dinero. Imagen extraída de X Recompensas exclusivas por jugar Red Dead Online Además de las bonificaciones en las misiones, los jugadores del modo online de Red Dead Redemption 2 tendrán acceso a varias recompensas cosméticas únicas por cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, entregar un fugitivo legendario te permitirá conseguir los guanteletes Harshaw, un artículo exclusivo para los más astutos cazarrecompensas. Si eres un cazarrecompensas de nivel 25 o superior, solo por iniciar sesión podrás desbloquear el elegante abrigo Clairborn blanco.

Participar en modos especiales, como la Temporada de Caza o Por un par de billetes, también tiene su recompensa. Al completar estos desafíos, desbloquearás el amuleto de hastial, un accesorio exclusivo para los más dedicados jugadores.