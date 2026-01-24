Qué hacer si una compra de Temu llega mal o es incorrecta

La plataforma de comercio Temu ofrece reembolsos y devoluciones en Argentina cuando un pedido llega dañado o incorrecto.

Temu se convirtió en una de las plataformas más usadas en Colombia, pero los reclamos por pedidos dañados o incorrectos son cada vez más frecuentes.

Temu se consolidó en 2025 como una de las plataformas de comercio electrónico más populares entre los usuarios de Argentina. Con precios bajos, envíos económicos y una oferta que abarca desde electrónica hasta artículos de uso diario, la app se ganó un lugar entre quienes buscan variedad sin gastar demasiado.

Sin embargo, como en cualquier servicio de compras internacionales, pueden presentarse inconvenientes: productos que llegan dañados, incompletos o que simplemente no coinciden con lo que el comprador seleccionó. Ante esas situaciones, conocer los pasos para gestionar reclamos y devoluciones resulta clave para evitar pérdida de dinero o tiempo.

El Programa de Protección de Compras de Temu cubre productos que no llegan, llegan mal o no coinciden con la descripción original. La compañía cuenta con un "Programa de Protección de Compras", un sistema que cubre pedidos que no llegan, arriban en mal estado o difieren de su descripción original. Este respaldo es automático y se aplica a todas las transacciones, siempre y cuando el usuario inicie el reclamo dentro de los plazos establecidos.

Según explica Temu, en algunos casos puede solicitarse la devolución del artículo antes de aprobar un reembolso. Además, el monto acreditado puede variar respecto del precio final pagado, ya que considera impuestos, envíos, cupones aplicados y otro tipo de descuentos.

La plataforma de comercio eléctrónico asegura que su objetivo es “garantizar una experiencia de compra segura”, y para eso habilita un procedimiento sencillo desde la propia cuenta del usuario.