Prepará tu Xiaomi para HyperOS 3: nueve modelos de gama media ya reciben la actualización

El despliegue de HyperOS 3 ya está en marcha para varios Xiaomi de gama media y marca un cambio dentro del calendario de actualizaciones de la compañía. Durante esta semana, nueve modelos muy vendidos en Argentina y otros mercados comenzarán a descargar la nueva versión del sistema junto con Android 16, según adelantaron fuentes cercanas a la marca.

Nueve Xiaomi listos para recibir HyperOS 3 Xiaomi confirmó que la lista de equipos compatibles se concentra en las familias POCO y Redmi, dos líneas que tuvieron un año con ventas altas en la región. Los modelos que recibirán HyperOS 3 incluyen al POCO F7, uno de los teléfonos más comentados este año, y a toda la nueva serie Redmi Note 14, que cuenta con varias versiones. La actualización no llegará sola y ocupará alrededor de 7,5 GB, por lo que la empresa recomienda tener espacio suficiente antes de iniciar la descarga.

Xiaomi-HyperOS 3 - Interna 1 Xiaomi HyperOS 3: actualización para la gama media. Xiaomi En esta tanda aparecen: Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO X7, POCO X7 Pro y POCO X7 Pro Iron Man Edition. Son modelos que tuvieron fuerte presencia en tiendas durante 2025 y que ahora podrán instalar la última versión del sistema sin necesidad de esperar a fin de año.

Lo que trae HyperOS 3 a la gama media La empresa no dio una fecha exacta para el lanzamiento en Argentina, aunque se sabe que el despliegue global ya está casi completado. Usuarios que probaron versiones anteriores señalaron que las mejoras apuntan a estabilidad, rapidez y una mejor integración entre funciones del sistema y apps externas. También se espera un salto en personalización y un cambio en el menú de ajustes, algo pedido por quienes usan el celular para trabajar y jugar en partes iguales.

image Xiaomi 14 Pro: uno de los teléfono que recibe HyperOS 3. Xiaomi Una buena práctica para adelantar la llegada es entrar a los ajustes del teléfono y buscar actualizaciones pendientes. En muchos casos, el sistema detecta la versión recién liberada antes de que Xiaomi envíe la notificación automática. Si aparece, se puede instalar de inmediato siempre y cuando el dispositivo tenga memoria libre suficiente.