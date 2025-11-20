Xiaomi deja sin soporte a un Redmi y cierra el ciclo de una de sus familias más vendidas

Algunos de los usuarios de Redmi ya pueden dar por cerrado el ciclo de actualizaciones de la familia. Xiaomi confirmó que el Redmi Note 12 y sus variantes dejan de recibir soporte tras cumplir las dos versiones principales de Android y los tres años de parches prometidos. Según medios especializados como GizChina , la última actualización global llegará con HyperOS 2 antes de fin de año.

Xiaomi vuelve a estar en discusión porque la marca anunció el cierre del soporte para los Redmi Note 12 , Note 12 Pro y Note 12 Pro+. Estos modelos llegaron a Europa en 2023, poco después de su presentación en China, donde se volvieron un éxito en ventas en tiempo récord.

La serie cumplió con las promesas iniciales: dos actualizaciones de Android y tres años de seguridad. La última actualización disponible subirá el firmware a HyperOS 2, basado en Android 15. Ya no habrá HyperOS 3 ni Android 16 para estos equipos, que quedan oficialmente descatalogados junto a otros modelos de la misma generación.

Aunque el funcionamiento del hardware sigue siendo correcto, el debate se instala por otro motivo. Para los especialistas, el punto crítico no es el rendimiento, sino el estado de la seguridad. En un contexto donde las filtraciones de datos son frecuentes y las apps maliciosas se multiplican incluso en tiendas oficiales, contar con parches actualizados es clave para evitar riesgos que crecen año tras año.

El Redmi Note 12 se despide tras una de las trayectorias más exitosas de la marca en su gama media.

Muchos usuarios se preguntan qué hacer cuando su equipo queda obsoleto desde el punto de vista del software. En estos casos, el teléfono sigue operando sin problemas, pero queda más expuesto a vulnerabilidades que podrían afectar la información personal del usuario.

Los fabricantes a veces liberan pequeñas actualizaciones si se detecta un fallo grave, aunque no es una garantía. Por eso, entre el uso que cada persona hace del teléfono y la necesidad de estar protegidos, la decisión de continuar o cambiar de equipo depende de cuánto riesgo se quiera asumir.

Xiaomi ya tomó nota de estas discusiones y adaptó su estrategia. Siguiendo las nuevas exigencias de la Comisión Europea sobre obsolescencia, la marca amplió su política de actualizaciones a partir de los Redmi Note 14. Desde esa generación promete cuatro major updates de Android y seis años de parches de seguridad, acercándose a los planes de compañías como Samsung o Google.

Con este movimiento, la firma busca cubrir un reclamo que crece entre los usuarios de gama media. Para quienes tengan un Redmi Note 12 o cualquiera de sus variantes, puede ser un buen momento para evaluar un recambio, sobre todo si desean mantener un soporte de software más extenso. Los Redmi Note 14, por ejemplo, lo garantizan hasta 2031 y mantienen un precio accesible para quienes quieran dar el salto.