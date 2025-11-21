El Xiaomi 15T Pro cae de precio en Mercado Libre: uno de los mejores descuentos del momento

Mercado Libre volvió a sacudir el mercado de los smartphones con una oferta que rápidamente comenzó a destacarse entre las más agresivas del anticipo del Black Friday . El Xiaomi 15T Pro , una de las apuestas fuertes de la marca para el segmento premium, acaba de recibir un descuento del 37%, pasando de $3.799.555 a $2.393.719 . Además, puede adquirirse en 9 cuotas de $265.968, una oportunidad que lo convierte en uno de los equipos mejor posicionados en la plataforma en relación precio–prestaciones.

Pero más allá del descuento, el Xiaomi 15T Pro es un dispositivo que busca competir de igual a igual con los grandes del mercado, respaldado por un combo muy seductor: rendimiento de alta gama, cámaras firmadas por Leica, capacidad de almacenamiento amplia y un diseño resistente para el uso intensivo del día a día.

Este Xiaomi de gama alta llega equipado con una pantalla POLED de 6.83 pulgadas, una tecnología que ofrece colores más intensos, contrastes profundos y un nivel de nitidez ideal para quienes consumen contenido multimedia o utilizan el smartphone como herramienta principal de trabajo. Este panel, además, brinda una experiencia más inmersiva y cómoda sin sacrificar eficiencia energética.

El Xiaomi 15T Pro apunta al segmento premium con potencia de sobra para gaming y multitarea.

En el interior, el dispositivo sorprende con un procesador MediaTek Dimensity 9400+ Octa-Core de 3.2 GHz, acompañado por 12 GB de RAM, un conjunto que asegura fluidez incluso en escenarios exigentes: juegos de última generación, edición de imágenes, videollamadas en simultáneo o multitarea avanzada. La velocidad de respuesta es uno de los puntos fuertes del Xiaomi 15T Pro , algo indispensable en un gama alta que busca competir en la élite.

El modelo también destaca por su resistencia. Posee certificación contra agua, polvo y caídas, lo que lo convierte en una opción sólida para usuarios que buscan durabilidad sin agregar capas protectoras adicionales. En un mercado donde los materiales premium a veces sacrifican robustez, este Xiaomi logra equilibrar ambas necesidades.

xiaomi 15 t prob Resistencia al agua, polvo y caídas, 5G, eSIM y desbloqueado de fábrica. Xiaomi

Cámaras Leica, seguridad avanzada y muy buena memoria

Uno de los diferenciales del Xiaomi 15T Pro es su triple cámara Leica, una alianza que la marca mantiene en sus modelos más ambiciosos. Si bien la descripción del vendedor no detalla las especificaciones completas del módulo, los equipos con óptica Leica suelen ofrecer mejoras en contraste, fidelidad de color y rendimiento en condiciones de baja luz. A esto se suma una cámara frontal de 32 MP, ideal para videollamadas, selfies y contenido para redes sociales.

En materia de seguridad, el teléfono ofrece reconocimiento facial —hasta 30% más rápido, según la descripción— y sensor de huella dactilar, permitiendo que el usuario elija el método de desbloqueo que prefiera sin sacrificar comodidad o velocidad. Ambos sistemas funcionan de manera complementaria y refuerzan la protección del dispositivo.

Para el almacenamiento, el Xiaomi 15T Pro llega con 512 GB de memoria interna, espacio más que suficiente para guardar aplicaciones pesadas, colecciones de fotos en alta resolución, videos 4K o bibliotecas completas de películas y documentos. Este nivel de capacidad lo convierte en un aliado perfecto para creadores de contenido, viajeros o quienes simplemente no quieren preocuparse más por el espacio disponible.

Además, incluye compatibilidad con redes 5G, tarjeta eSIM y se comercializa desbloqueado, lo que ofrece libertad total para elegir la compañía telefónica preferida.

Con una combinación de potencia, diseño robusto, cámaras de alta calidad y un descuento que supera el medio millón de pesos, el Xiaomi 15T Pro se posiciona como una de las ofertas más completas y tentadoras de Mercado Libre. Un gama alta que no solo baja de precio, sino que sube la vara dentro del universo Android.