OxygenOS 16 llega a más teléfonos: qué modelos de OnePlus se actualizan
La marca china cierra el año con novedades de software. Confirmaron qué teléfonos de la gama alta y la serie Nord reciben la nueva versión del sistema este mes.
La empresa tecnológica china OnePlus pisa el acelerador antes de las fiestas y expande su software más reciente. Varios usuarios ya empezaron a ver la notificación de descarga de OxygenOS 16 en sus equipos, una versión que promete cambiar la experiencia de uso diario con mejoras de rendimiento y fluidez.
La maquinaria de la firma no se detiene. Después de estrenar el sistema en sus teléfonos más potentes, como el OnePlus 13 y el plegable OnePlus Open, ahora le toca el turno a un abanico más amplio de dispositivos. La gran noticia es que no solo los teléfonos más caros están en la lista; la gama media también recibe atención antes de que termine el 2025.
Según la información que circula, el despliegue es progresivo. Esto significa que la actualización no llega a todos los aparatos al mismo tiempo, sino que se libera por tandas para evitar saturaciones y asegurar que todo funcione bien. Si tenés un modelo relativamente nuevo, es muy probable que estés a solo unos días de ver el aviso en la barra de notificaciones.
Los modelos OnePlus que reciben la mejora en diciembre
El calendario oficial marca que seis teléfonos son los protagonistas de este mes. Algunos ya tienen el paquete de datos disponible para bajar, mientras que otros están en la fila de espera para los próximos días.
La lista confirmada incluye:
OnePlus 11 5G: La actualización ya fue lanzada.
OnePlus Nord 5: El proceso está en marcha.
OnePlus Nord CE 5: Ya disponible para descarga.
OnePlus Nord 4: Se está distribuyendo actualmente.
OnePlus 11R 5G: Pendiente, se espera para lo que queda de diciembre.
OnePlus Nord 3 5G: También pendiente para los próximos días.
Es interesante ver cómo la marca decidió incluir modelos de la familia Nord, que suelen ser más económicos, en esta fase temprana. Generalmente, estos equipos quedan para el final de la cola, pero esta vez los usuarios no tendrán que esperar tanto para probar las novedades del sistema basado en Android 16.
Qué pasa si tu celular no está en la lista
Para los que tienen dispositivos un poco más antiguos, todavía hay esperanza, pero habrá que tener paciencia. Una vez que se complete esta etapa de diciembre, la compañía activará la tercera y última fase del plan.
Según reportes de medios especializados como Gizmochina, el resto del catálogo se actualizará durante el primer trimestre de 2026. En ese grupo entrarán equipos como el OnePlus 10 Pro, los Nord CE 4 y CE 4 Lite, además de las tablets de la casa, la Pad y la Pad Lite. De todas formas, viendo el ritmo que llevan, no sería raro que alguna sorpresa se adelante antes de tiempo.