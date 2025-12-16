OxygenOS 16 llega a más teléfonos: qué modelos de OnePlus se actualizan

La marca china cierra el año con novedades de software. Confirmaron qué teléfonos de la gama alta y la serie Nord reciben la nueva versión del sistema este mes.

La empresa tecnológica china OnePlus pisa el acelerador antes de las fiestas y expande su software más reciente. Varios usuarios ya empezaron a ver la notificación de descarga de OxygenOS 16 en sus equipos, una versión que promete cambiar la experiencia de uso diario con mejoras de rendimiento y fluidez.

La maquinaria de la firma no se detiene. Después de estrenar el sistema en sus teléfonos más potentes, como el OnePlus 13 y el plegable OnePlus Open, ahora le toca el turno a un abanico más amplio de dispositivos. La gran noticia es que no solo los teléfonos más caros están en la lista; la gama media también recibe atención antes de que termine el 2025.

Según la información que circula, el despliegue es progresivo. Esto significa que la actualización no llega a todos los aparatos al mismo tiempo, sino que se libera por tandas para evitar saturaciones y asegurar que todo funcione bien. Si tenés un modelo relativamente nuevo, es muy probable que estés a solo unos días de ver el aviso en la barra de notificaciones.

Los modelos OnePlus que reciben la mejora en diciembre El calendario oficial marca que seis teléfonos son los protagonistas de este mes. Algunos ya tienen el paquete de datos disponible para bajar, mientras que otros están en la fila de espera para los próximos días.

image OnePlus 11: uno de los teléfonos que recibirá la actualización del sistema operativo. Imagen extraída de la web La lista confirmada incluye: