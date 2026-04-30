OnePlus Ace 6 Ultra: el nuevo teléfono con batería eterna que busca liderar la gama alta

El fabricante asiático presentó oficialmente el OnePlus Ace 6 Ultra para el mercado de China. Este teléfono ofrece un rendimiento elevado al combinar un hardware avanzado con una gestión energética eficiente. El equipo se posiciona como una opción competitiva dentro del segmento de gama alta gracias a su equilibrio entre costo y potencia.

El diseño del OnePlus Ace 6 Ultra mantiene la estética circular característica de la marca en sus módulos de cámara.

Aunque este nuevo teléfono guarda similitudes estéticas con el modelo OnePlus 15R que se comercializa de forma global, existen diferencias técnicas fundamentales entre ambos dispositivos. La empresa decidió reemplazar el procesador Snapdragon 8 Gen 5 por el chip Dimensity 9500. Según las pruebas de rendimiento, este cambio permite obtener una mejora en el procesamiento de datos frente a las versiones anteriores de la marca.

La pantalla es otro de los puntos fuertes de este lanzamiento de OnePlus. El panel AMOLED de 6,78 pulgadas ofrece una resolución de 2.772 x 1.272 píxeles. Además, cuenta con una frecuencia de actualización de 165 Hz y un nivel de brillo máximo de 1.800 nits. Estas características técnicas garantizan una fluidez visual óptima tanto en la navegación por aplicaciones como en el consumo de contenido multimedia de alta calidad.

La característica más llamativa del OnePlus Ace 6 Ultra es la capacidad de su batería. El componente tiene un total de 8.600 mAh, un aumento del 16% en comparación con el modelo 15R. Para complementar esta autonomía, el sistema admite una carga rápida de 120 W, lo que reduce los tiempos de espera del usuario frente al tomacorriente.

En el apartado fotográfico, el OnePlus incluye un sensor principal de 50 MP con una apertura de f/1.8. Esta cámara se complementa con un lente ultra gran angular de 8 MP en la parte trasera y una cámara frontal de 16 MP para autorretratos. El dispositivo comenzó su venta con un precio inicial de 2.999 yuanes (alrededor de $205,000 pesos argentinos), que equivale aproximadamente a 439 dólares para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

oneplus-ace-6-ultra-release-mid El dispositivo utiliza el procesador Dimensity 9500 para mejorar la velocidad de respuesta en tareas exigentes. OnePlus

También existe una versión superior que alcanza los 16 GB de memoria RAM y 1 TB de capacidad interna. Con este lanzamiento, la firma busca capturar la atención del público que necesita un teléfono potente pero no desea pagar los precios habituales de los modelos premium tradicionales. El mercado de gama alta recibe así una propuesta que prioriza la duración de la batería sin sacrificar la velocidad de procesamiento ni la calidad de la pantalla.