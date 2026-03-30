Oppo, Vivo y OnePlus: los 3 teléfonos chinos que más espero en abril 2026

El calendario tecnológico de abril arranca con todo y promete varios lanzamientos de peso en el mercado móvil: Oppo, Vivo y OnePlus compiten por el liderazgo chino y global. Entre las novedades más importantes, el nuevo Oppo Find X9 Ultra lidera la lista de los modelos que buscan dominar la gama alta con cámaras de alta resolución y procesadores de última generación.

Mi próximo teléfono favorito: Oppo Find X9 Ultra Este mes que empieza hoy trae equipos que se enfocan en la autonomía. El Oppo Find X9 Ultra es el primero de la marca en llegar a los mercados globales con el sello "Ultra". Este teléfono viene con una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas y una tasa de refresco de 144Hz. Lo que más llama la atención es su batería de 7.050 mAh, que permite usar el teléfono durante todo el día. Además, trae una cámara principal de 200 megapíxeles que promete fotos con un nivel de detalle excelente, junto a un lente periscopio con zoom óptico de 10 aumentos para capturar objetos lejanos.

Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra. Notebookcheck La potencia del OnePlus Nord 6 para los juegos El próximo 7 de abril es la fecha elegida para el estreno del OnePlus Nord 6. Este dispositivo busca conquistar a los que usan el celular para jugar. Cuenta con el procesador Snapdragon 8s Gen 4 y una pantalla que alcanza los 165Hz. Según los datos que brindó la empresa, el equipo permite correr títulos pesados con una fluidez total. Para mejorar la experiencia, incluyeron un chip especial para la respuesta táctil y un giroscopio de 6 ejes que ayuda mucho en los movimientos de precisión.

Oneplus-nord-6-news OnePlus Nord 6. OnePlus Lo más impresionante de este OnePlus es su batería de 9.000 mAh. Es una cifra que supera a casi toda la competencia actual y que rinde un montón incluso en sesiones de juego largas. Para cargarlo, el sistema soporta 80W de potencia, lo que permite llenar esa reserva de energía en un tiempo razonable. También permite cargar otros aparatos mediante cable con una potencia de 27W. Es un equipo que no se queda corto en nada y que vuela en rendimiento gracias a su memoria RAM de 16 GB.

Vivo V70 FE y la apuesta por la autonomía Por otro lado, el 2 de abril llega el Vivo V70 FE. Este teléfono de gama media ya se conoce en otros mercados y ahora aterriza con una propuesta equilibrada. Tiene una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con un brillo máximo de 1900 nits, ideal para ver el contenido bajo el sol sin problemas. El motor de este aparato es el chip Dimensity 7360 Turbo, que funciona muy bien en las tareas diarias y en el manejo de redes sociales.