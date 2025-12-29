¡Oferta imperdible! El iPhone 16 con un descuento de $350.000 en Mercado Libre

Aprovecha el 17% de descuento en el iPhone 16 en Mercado Libre. Con un ahorro de casi $350.000, este smartphone de última generación es más accesible que nunca.

Las ofertas de fin de año continúan en Mercado Libre, y esta vez la estrella es el iPhone 16, que viene con un 17% de descuento, lo que representa un ahorro de casi $350.000. Si aún no te has dado el gusto de tener un iPhone de última generación, esta es tu oportunidad.

Walmart-iPhone 16 Pro - Interna 1 Apple Intelligence mejora tareas diarias y protege la privacidad del usuario. Un smartphone diseñado para la inteligencia Apple El iPhone 16 llega con un enfoque claro en mejorar la experiencia de usuario a través de su integración con Apple Intelligence, un sistema avanzado que facilita tareas cotidianas como escribir, organizar, y comunicarte, mientras garantiza una protección de privacidad sin precedentes. Apple se compromete a asegurar que nadie más tenga acceso a tus datos, ni siquiera la misma compañía.

Una de las características más destacadas de este modelo es su cámara Fusion de 48 MP, que permite capturar imágenes de alta resolución y detalles asombrosos. La nueva cámara ultra gran angular con autoenfoque es perfecta para quienes buscan capturar videos y fotos macro con un nivel de nitidez impresionante. Además, el iPhone 16 incorpora Estilos Fotográficos, una opción creativa que te permite personalizar cada foto según tu estilo personal, y ahora puedes cambiar cualquier estilo en cualquier momento. El control total de la cámara, con funcionalidades como el zoom y la profundidad de campo, garantiza que ningún momento se escape.

Walmart-iPhone 16 - Interna 1 Aprovechá la oferta de Mercado Libre y llevate el iPhone 16. shutterstock Un IPhone con potencia de última generación con el chip A18 El iPhone 16 cuenta con el chip A18, que es dos generaciones más avanzado que el chip A16 Bionic del iPhone 15. Esto le permite realizar tareas complejas como procesar fotos y videos de alta calidad, ofrecer una experiencia de juego de alto nivel y operar con una gran eficiencia. Junto con el chip, la duración de la batería también da un salto importante, alcanzando hasta 22 horas de reproducción de video. Además, se incluye un cargador MagSafe que ofrece carga inalámbrica más rápida y la opción de cargar mediante el puerto USB-C.

cuenta con el chip A18, que es dos generaciones más avanzado que el chip A16 Bionic del iPhone 15. Esto le permite realizar tareas complejas como procesar fotos y videos de alta calidad, ofrecer una experiencia de juego de alto nivel y operar con una gran eficiencia. Junto con el chip, la duración de la batería también da un salto importante, alcanzando hasta 22 horas de reproducción de video. Además, se incluye un cargador MagSafe que ofrece carga inalámbrica más rápida y la opción de cargar mediante el puerto USB-C. El iPhone 16 no solo es potente, sino también resistente. Su diseño de aluminio de grado aeroespacial y su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas lo hacen duradero, mientras que el Ceramic Shield de última generación lo convierte en el smartphone con vidrio más resistente del mercado. Además, iOS 18 te permite personalizar tu dispositivo, cambiar el color de los íconos y agregar efectos animados en iMessage para hacer tu experiencia aún más divertida.

no solo es potente, sino también resistente. Su diseño de aluminio de grado aeroespacial y su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas lo hacen duradero, mientras que el Ceramic Shield de última generación lo convierte en el smartphone con vidrio más resistente del mercado. Además, iOS 18 te permite personalizar tu dispositivo, cambiar el color de los íconos y agregar efectos animados en iMessage para hacer tu experiencia aún más divertida. El iPhone 16 también incluye funcionalidades de seguridad esenciales, como la Detección de Choques, que puede detectar si sufres un accidente automovilístico grave y pedir ayuda si no puedes hacerlo por ti mismo iPhone 16 El precio de este iPhone 16 El iPhone 16 tuvo un precio de $1.932.000, pero gracias a esta oferta de Mercado Libre, ahora puedes adquirirlo con un descuento de $350.000, lo que lo deja en un precio final de $1.592.934. Además, puedes optar por pagar en hasta 3 cuotas de $530.978.