Nothing Ear (3): los nuevos auriculares inalámbricos llegan con más batería y funciones únicas

Los nuevos auriculares inalámbricos de la firma británica Nothing apuestan por mantener una estética elegante y minimalista, mejorar el sonido y ampliar la autonomía. Además, incorporan un estuche de carga con innovaciones poco comunes en el mercado de auriculares inalámbricos. Los Nothing Ear (3) ya están disponibles en España por 179 euros (alrededor de $310,000 pesos argentinos).

Aunque mantienen la cápsula ovalada, las puntas de silicona y el cuerpo transparente, los Nothing Ear (3) presentan un acabado más pulido con presencia de aluminio. Están disponibles en negro y blanco, conservando la identidad visual de la marca.

El estuche de carga marca una de las grandes diferencias: además de ser transparente y metálico, integra un botón denominado TALK que activa un micrófono para grabar conversaciones o notas de voz. Estas grabaciones se gestionan con inteligencia artificial a través de la plataforma Essential Space.

El nuevo estuche metálico de los Nothing Ear (3) integra un botón TALK para grabar notas de voz.

Sonido mejorado y mayor autonomía

La compañía asegura que los nuevos drivers de 12 mm con doble material mejoran la respuesta de graves y agudos en hasta 6 y 4 decibelios, respectivamente. Los auriculares incorporan además cancelación activa de ruido capaz de suprimir hasta 95 decibelios, apoyada en tres micrófonos por unidad. Esto se traduce también en llamadas de voz más claras.

En cuanto a la autonomía, los Nothing Ear ofrecen hasta 10 horas de reproducción con la cancelación activa encendida, superando en 90 minutos a la generación anterior. Con el estuche de carga, la duración total se extiende hasta 38 horas.

Los nuevos auriculares inalamácricos de Nothing llegan con Bluetooth 5.4 y compatibilidad con los principales códecs como LDAC, AAC y SBC. También soportan conexión multipunto, lo que permite enlazarlos a un móvil y un ordenador al mismo tiempo.

image Los Nothing Ear (3) destacan por su diseño transparente y su nuevo estuche metálico. Nothing

Un añadido especial es la integración con el ecosistema de la marca. Los Nothing Ear (3) pueden invocar directamente a ChatGPT con un gesto en el auricular, además de ofrecer compatibilidad ampliada con Essential Space en los smartphones Nothing. Con estas características, la empresa británica refuerza su apuesta por auriculares transparentes con un diseño distintivo, mejor rendimiento de audio y funciones diferenciadas. Las reservas ya están disponibles y las ventas oficiales comenzarán el 8 de octubre.