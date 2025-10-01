No te compres el iPhone 17 base, cómprate este iPhone en su lugar
El iPhone 17 en su modelo base no logra consolidarse como la opción más completa de Apple en 2025.
El iPhone 17 Pro es el dispositivo estrella de Apple desde su último lanzamiento. Su diseño renovado, el sistema de cámaras más avanzado de la marca y un rendimiento pensado para profesionales lo ubican como la mejor compra frente al iPhone 17 estándar, que este año no logra justificar del todo su precio frente a su "hermano mayor".
Por qué el iPhone 17 Pro es superior
El nuevo iPhone 17 Pro presenta cambios relevantes que lo distinguen del modelo base. Apple ha rediseñado el módulo de cámaras, incorporando un sistema Pro Fusion de 48 MP con teleobjetivo de hasta 4x y grabación en ProRes 4K a 60 fps. Además, equipa el chip A19 Pro con 12 GB de RAM y un sistema de refrigeración por cámara de vapor, pensado para soportar tareas intensivas y prolongar la vida útil del dispositivo.
En diseño, el acabado unibody de aluminio y el nuevo color naranja cósmico refuerzan su carácter premium. A esto se suma la opción de almacenamiento de hasta 1 TB, ideal para quienes trabajan con fotografía, video o aplicaciones de alto rendimiento.
Lo que limita al iPhone 17
Un ejemplo claro es el de una creadora de contenido que adquirió el iPhone 17 con la expectativa de aprovechar sus nuevas funciones. Sin embargo, tras probarlo en su rutina diaria, decidió devolverlo. Según contó, lo cargaba a las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde ya se había quedado sin batería, un inconveniente serio para quienes necesitan un teléfono con batería durante toda la jornada.
Con una capacidad de 3692 mAh, el iPhone 17 no ofrece una autonomía consistente en comparación con el modelo Pro, que además de contar con 3988 mAh integra un sistema de refrigeración más eficiente que ayuda a optimizar el consumo energético.
Aunque el iPhone 17 integra mejoras notables frente a generaciones anteriores, como el chip A19 y la pantalla ProMotion de 120 Hz, sigue quedando un paso atrás. Su sistema de cámaras Fusion, con menos versatilidad que el Pro, y sus 8 GB de RAM lo orientan a un usuario que no busca exprimir al máximo la potencia del dispositivo.
En precio, la diferencia de 300 a 400 euros ($650,000 pesos argentinos aproximadamente) frente al modelo Pro se justifican, puesto que las prestaciones adicionales del Pro hacen que la balanza se incline hacia este último. Quienes apuesten por el iPhone 17 base podrían sentir que, a mediano plazo, el dispositivo queda más limitado.
El iPhone 17 Pro no solo supera en especificaciones al modelo estándar, sino que ofrece un valor añadido real para quienes buscan un móvil duradero, potente y con capacidades avanzadas de fotografía y video. En este contexto, el iPhone 17 básico pierde atractivo, incluso para usuarios que tradicionalmente optaban por la versión de entrada.