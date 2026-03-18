Motorola Razr Fold ya está disponible para su compra, pero tiene un gran problema detrás

Motorola aprovechó su momento en el MWC 2026 para lanzar oficialmente su último buque insignia. Con el nuevo Motorola Razr Fold , la marca creó un teléfono plegable tipo cuaderno de altísima gama. Sin embargo, su llegada al mercado internacional trae consigo un importante problema relacionado con la accesibilidad y el precio para el gran público.

A diferencia de ciertos modelos Razr Flip que ofrecían tecnología de vanguardia con precios competitivos, esta nueva apuesta entra directamente en el segmento ultrapremium. Motorola no persigue la asequibilidad esta vez , buscando competir de igual a igual con los exponentes más caros de marcas como Samsung o Google, posicionándose como un objeto de deseo exclusivo y cargado de potencia para los usuarios más exigentes.

Desde el diseño, la durabilidad fue un foco claro desde el principio. El Motorola Razr Fold es el primer teléfono que incorpora el Gorilla Glass Ceramic 3 de Corning para mejorar la protección contra las caídas. Además, cuenta con una clasificación IP48 e IP49 para resistencia al agua y al polvo, asegurando una vida útil prolongada.

La pantalla principal de 8,1 pulgadas cuenta con un panel LTPO y un brillo máximo impresionante de 6.200 nits. Puede que no sea el desplegable más fino que hay, pero Motorola consiguió unas dimensiones respetables, logrando apenas 4,6 mm cuando está desplegado. Bajo el capó, el chip Snapdragon 8 Gen 5 y sus 16GB de RAM garantizan un rendimiento fluido en Android 16.

Durante el gran evento tecnológico, la marca anunció el precio oficial del dispositivo, situándolo claramente en la gama ultrapremium. En Europa, el modelo insignia viene incluido con el moto pen ultra y tiene un precio de venta recomendado de 2.300 dólares. Esta cifra lo aleja considerablemente de los usuarios que esperaban una alternativa económica en el mercado.

¿Es suficiente la potencia extrema para justificar una inversión de tal magnitud en un mercado cada vez más competitivo? Lo cierto es que el Motorola Razr Fold es un verdadero competidor para el Galaxy Z Fold 7 y el Google Pixel 10 Pro Fold, pero su costo se presenta como la barrera principal. Se espera que los precios regionales para América Latina se revelen en los próximos meses, acercándose el lanzamiento local.

Problemas Motorola Razr Fold - Interna 2 Superar el problema del costo es el gran desafío que tiene por delante Motorola con este teléfono plegable. Motorola

Cámaras con sello de oro y edición especial FIFA

La fotografía en un teléfono plegable solía considerarse un punto débil, pero Motorola cambió la narrativa. El sistema de cámaras ha ganado el Gold Label de DXOMARK con 164 puntos, gracias a su sensor principal Sony LYTIA 828 de 50MP y un teleobjetivo periscopio con zoom óptico de 3x. Además, permite grabación de vídeo a 8K con soporte Dolby Vision.

Como broche de oro, se presentó la Edición Colección FIFA World Cup 26 del Motorola Razr Fold. Esta variante especial presenta un patrón de puntos en relieve e incluye el logo oficial de la Copa Mundial, rematado con un acabado dorado de 24 quilates. Con 7 años de actualizaciones de seguridad prometidas, este dispositivo no solo busca ser el más potente, sino también el más duradero en el tiempo.