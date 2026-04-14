Motorola presenta el nuevo Moto G Stylus (2026) y llega con grandes novedades

Mientras gigantes como Samsung dominan el sector premium con accesorios específicos, Motorola apuesta por la productividad accesible con el lanzamiento del Moto G Stylus (2026) . Este teléfono llega para demostrar que el uso de un puntero sigue vigente, ofreciendo herramientas de creación únicas que no envidian nada a otros dispositivos del mercado global actual.

El segmento medio de la telefonía móvil suele enfocarse exclusivamente en números de rendimiento y cámaras de gran resolución. Sin embargo, la firma decide ir un paso más allá con una propuesta personalizada que invita a los usuarios a expresarse de forma creativa. Gracias a la integración de inteligencia artificial, el nuevo dispositivo transforma garabatos simples en obras digitales funcionales y sumamente productivas para el día a día.

El lápiz óptico de Motorola siempre funciona como una excepción en el buen sentido dentro de la industria. Mientras la competencia persigue puntajes de benchmark, el Moto G Stylus (2026) apuesta por algo personal: darte un bolígrafo y preguntarte: «¿Qué quieres crear hoy?». Este año, el accesorio no solo está presente, sino que adquiere una personalidad inteligente y mucho más fluida.

El lápiz activo incorporado ahora soporta sensibilidad a la inclinación y la presión. Esto significa que dibujar o apuntar listas de compras se siente muy parecido a usar un bolígrafo sobre papel físico. La empresa se apoya en la IA para que este compañero sea realmente útil. Funciones como Sketch to Image, que convierte garabatos en imágenes reales, y Handwriting Calculator, que resuelve operaciones matemáticas manuscritas, marcan una diferencia notable frente al clásico S Pen de otras marcas.

Además, el teléfono incluye detalles de software como Quick Clip para compartir notas al instante. La función de arrastrar y soltar imágenes, junto al sistema de "sobrevuelo" para ampliar zonas de la pantalla, facilita la accesibilidad. El lápiz carga rápido dentro del chasis y garantiza autonomía suficiente para las tareas diarias, consolidándose como una herramienta de precisión y no solo un adorno.

Motorola Moto G Stylus (2026) - Interna 2 La pantalla AMOLED de 5000 nits del Moto G Stylus (2026) ofrece una claridad asombrosa en exteriores. Motorola

Pantalla y cámaras: potencia visual en el nuevo teléfono

La firma no permite que el lápiz eclipse el resto de las especificaciones técnicas. El sistema de cámaras del Moto G Stylus (2026) destaca por un sensor principal de 50 MP con tecnología Sony LYTIA 700C. Este componente, respaldado por estabilización óptica (OIS), mantiene las fotos nítidas incluso cuando la iluminación resulta escasa. La configuración se completa con un lente ultragran angular más macro de 13 MP y una cámara selfie de 32 MP ideal para grupos.

En cuanto a la pantalla, este teléfono monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. La resolución alcanza los 1,5K y el brillo máximo llega hasta los 5000 nits, una cifra impresionante para su categoría. Esto asegura una visibilidad perfecta bajo el sol directo, ideal para quienes editan contenido o dibujan en exteriores con su accesorio inteligente.

Motorola Moto G Stylus (2026) - Interna 3 Gracias a la IA de Motorola, los dibujos simples se transforman en imágenes digitales complejas. Motorola

Resistencia de grado militar en el Moto G Stylus (2026) de Motorola

La durabilidad es otro de los pilares que Motorola defiende con fuerza este año. El equipo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, lo que asegura protección total contra el polvo y el agua, incluso ante chorros de alta presión. Además, posee resistencia de grado militar, permitiendo que el chasis soporte caídas y golpes accidentales sin comprometer los componentes internos ni la pantalla.

El diseño del Moto G Stylus (2026) luce más elegante en esta versión. Con un acabado inspirado en cuero y colores seleccionados por Pantone, como Coal Smoke y Lavender Mist, el terminal se siente premium al tacto. Nadie supera a la marca en el juego de diseño del segmento medio, logrando una estética que combina sobriedad con modernidad tecnológica.

Motorola Moto G Stylus (2026) - Interna 4 El acabado en cuero del Moto G Stylus (2026) aporta un toque de distinción y mejor agarre. Motorola

Batería para todo el día y lanzamiento oficial

Para alimentar todas estas funciones, el dispositivo integra una batería de 5200 mAh. Según las pruebas de laboratorio, el equipo promete hasta 44 horas de uso continuo con una sola carga. Cuando el teléfono se queda sin energía, el sistema de carga rápida de 68W permite volver a la actividad en cuestión de minutos, eliminando la ansiedad por los cables.

El terminal funciona con Android 16 e incorpora de forma nativa a Google Gemini. Esta integración ayuda en tareas complejas como la planificación de calendarios o la redacción de correos electrónicos. El Moto G Stylus (2026) tiene un precio de 499,99 dólares en Estados Unidos y sale a la venta el próximo 16 de abril. Podrá adquirirse a través de plataformas como Amazon, Best Buy y el sitio oficial de Motorola.

Con esta propuesta, la compañía reafirma su compromiso con la innovación útil. El regreso del lápiz óptico potenciado por inteligencia artificial marca el inicio de una nueva etapa para los usuarios que buscan algo más que un simple smartphone.