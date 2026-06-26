Motorola baja más de $400.000 el Edge 70 Fusion en Mercado Libre y lo convierte en la oferta del día
El Motorola Edge 70 Fusion llega con 35% OFF en Mercado Libre, gran pantalla, 5G y 256 GB, y se vuelve una opción muy competitiva.
El mercado de smartphones suma una nueva oportunidad destacada en la gama media-alta con la llegada del Motorola Edge 70 Fusion, un dispositivo que combina diseño moderno, buena autonomía y conectividad de última generación. Lanzado recientemente, el equipo ya se posiciona como una opción atractiva en Mercado Libre para quienes buscan equilibrio entre potencia y precio.
El modelo está pensado para usuarios que priorizan una experiencia visual amplia y fluida. Su pantalla de 6.8 pulgadas ofrece una visualización inmersiva, ideal tanto para ver contenido multimedia como para videojuegos. A esto se suma un diseño estilizado en color celeste que refuerza su perfil moderno dentro del catálogo de Motorola.
En su interior, el Motorola Edge 70 Fusion incorpora un procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado por 8 GB de memoria RAM, una configuración que apunta a un rendimiento estable en multitarea y aplicaciones exigentes. La memoria interna de 256 GB permite almacenar gran cantidad de fotos, videos y apps sin preocuparse por el espacio, mientras que la conectividad 5G garantiza velocidades de navegación más rápidas en redes compatibles.
Un Motorola con rendimiento, batería y experiencia de uso diaria
Uno de los puntos más destacados del dispositivo es su batería de 5200 mAh, pensada para acompañar toda la jornada sin depender del cargador. Esta capacidad lo vuelve especialmente competitivo dentro de su segmento, donde la autonomía es un factor decisivo.
El equipo también incluye lector de huella dactilar para un desbloqueo rápido y seguro, además de compatibilidad con eSIM, lo que facilita la gestión de líneas móviles sin necesidad de una tarjeta física. En cuanto a conectividad, suma Bluetooth y GPS integrado, aunque prescinde del clásico conector de auriculares de 3.5 mm, una tendencia cada vez más común en la industria.
El conjunto general apunta a un usuario que busca rendimiento sólido, buena pantalla y conectividad completa sin llegar a los precios de la gama premium.
Un recorte de precio que lo vuelve protagonista
En el contexto actual del mercado, el gran atractivo del Edge 70 Fusion está en su fuerte rebaja dentro de Mercado Libre, donde se convirtió en una de las ofertas más comentadas del segmento.
El dispositivo pasó de un valor inicial de $1.219.999 a un precio actual de $787.699, lo que representa una baja de más de $400.000 y un descuento cercano al 35%. Además, se ofrece la posibilidad de financiarlo en hasta 6 cuotas de $177.219, lo que amplía su accesibilidad para distintos tipos de usuarios.
Con esta estrategia de precio, Motorola busca consolidar al Edge 70 Fusion como una de las opciones más competitivas dentro de la gama media-alta con 5G, combinando prestaciones modernas con un valor más accesible en un mercado cada vez más sensible a las promociones.