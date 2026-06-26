Motorola baja más de $400.000 el Edge 70 Fusion en Mercado Libre y lo convierte en la oferta del día

El Motorola Edge 70 Fusion llega con 35% OFF en Mercado Libre, gran pantalla, 5G y 256 GB, y se vuelve una opción muy competitiva.

El mercado de smartphones suma una nueva oportunidad destacada en la gama media-alta con la llegada del Motorola Edge 70 Fusion, un dispositivo que combina diseño moderno, buena autonomía y conectividad de última generación. Lanzado recientemente, el equipo ya se posiciona como una opción atractiva en Mercado Libre para quienes buscan equilibrio entre potencia y precio.

El modelo está pensado para usuarios que priorizan una experiencia visual amplia y fluida. Su pantalla de 6.8 pulgadas ofrece una visualización inmersiva, ideal tanto para ver contenido multimedia como para videojuegos. A esto se suma un diseño estilizado en color celeste que refuerza su perfil moderno dentro del catálogo de Motorola.

En su interior, el Motorola Edge 70 Fusion incorpora un procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado por 8 GB de memoria RAM, una configuración que apunta a un rendimiento estable en multitarea y aplicaciones exigentes. La memoria interna de 256 GB permite almacenar gran cantidad de fotos, videos y apps sin preocuparse por el espacio, mientras que la conectividad 5G garantiza velocidades de navegación más rápidas en redes compatibles.

Con Snapdragon 7s Gen 3 y 256 GB, este Motorola ofrece rendimiento sólido para multitarea. Motorola Un Motorola con rendimiento, batería y experiencia de uso diaria Uno de los puntos más destacados del dispositivo es su batería de 5200 mAh, pensada para acompañar toda la jornada sin depender del cargador. Esta capacidad lo vuelve especialmente competitivo dentro de su segmento, donde la autonomía es un factor decisivo.

El equipo también incluye lector de huella dactilar para un desbloqueo rápido y seguro, además de compatibilidad con eSIM, lo que facilita la gestión de líneas móviles sin necesidad de una tarjeta física. En cuanto a conectividad, suma Bluetooth y GPS integrado, aunque prescinde del clásico conector de auriculares de 3.5 mm, una tendencia cada vez más común en la industria.