Motivos por los que este teléfono Huawei es el mejor plegable del año

Con una batería de 5.300 mAh y un peso de solo 235 gramos, el nuevo Huawei Mate X7 se posiciona como el equipo a batir en el segmento de alta gama móvil.

El Huawei Mate X7 es un dispositivo que combina un diseño extra fino con una potencia equilibrada. Este modelo Huawei destaca por su ligereza y una construcción en metal con cuero vegano que evita las marcas de los dedos, resolviendo uno de los problemas más comunes de los usuarios.

Huawei Mate X7 Con un peso de apenas 235 gramos, el plegable de Huawei es tan liviano como un smartphone convencional de gran formato. Huawei La propuesta de la marca asiática no tiene mucha vuelta: quieren demostrar que un teléfono que se dobla no tiene por qué ser un ladrillo pesado. Con solo 4,5 milímetros de espesor cuando está abierto, este equipo se siente muy natural en la mano. Además, sumaron protección IP58 e IP59 contra polvo y agua, algo que no se ve todos los días en esta categoría y que le da una durabilidad extra para el uso diario.

Una pantalla con tecnología OLED que marca la diferencia El despliegue visual de este equipo es de lo mejor que salió hasta ahora. La pantalla interna llega a las 8 pulgadas y usa tecnología OLED tipo LTPO, lo que permite que la tasa de refresco cambie sola hasta los 120 Hz según lo que estés haciendo. Esto ayuda a que el consumo de energía sea mucho más eficiente. La resolución es altísima, con 2.416 x 2.210 píxeles, superando a varios de sus competidores directos en nitidez.

Huawei Mate X7 - Interna El diseño del Huawei Mate X7 permite que el pliegue central sea casi imperceptible gracias a su bisagra de metal refinada. Huawei Por fuera, la pantalla de 6,49 pulgadas no se queda atrás. Llega a un pico de brillo de 3.000 nits, lo que significa que vas a poder leer un mensaje o ver una foto a plena luz del día sin tener que andar haciendo sombra con la mano. La marca usó el cristal Kunlun Glass 2 para proteger el frente, un material que ya demostró ser muy aguantador frente a los porrazos accidentales que todos sufrimos alguna vez.

Cámaras de Huawei: fotografía de nivel profesional en un plegable Huawei Mate X7 se lanza para rivalizar con Samsung Galaxy Z Fold7 Si hay algo que destaca al Mate X7 es su apartado fotográfico. Las cámaras de Huawei siempre fueron un referente y acá no se guardaron nada. El sensor principal de 50 MP tiene apertura variable, lo que permite que el lente se adapte físicamente a la luz que hay en el ambiente. El resultado son fotos con colores muy reales y una textura que parece de cámara profesional.