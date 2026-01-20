Microsoft anuncia el fin de soporte para varias versiones de Windows y Office en 2026

A lo largo de 2026, Microsoft dará por finalizada la vida útil de varios productos clave. Windows y Office serán los más perjudicados.

A medida que avanzamos en 2026, Microsoft nos anuncia una serie de cambios importantes en sus productos de software. La compañía, que ha sido líder en el sector tecnológico durante décadas, se prepara para dar por finalizada la vida útil de varios de sus programas y sistemas operativos más utilizados como es el caso de varias versiones de —Windows y el paquete Office —. Esta es una buena oportunidad para revisar qué versiones de sus productos se quedarán sin soporte en los próximos meses.

Windows 11 24H2: el final de una era windows 25 Microsoft recomienda actualizar a versiones más modernas, como la 25H2. Windows Uno de los principales cambios que se avecinan es el final del soporte para la versión Windows 11 24H2. Esta actualización importante, lanzada en octubre de 2024, ya ha cumplido más de un año y medio en circulación. Como ya ocurrió con la versión anterior, Windows 11 23H2, que finalizó su soporte en noviembre de 2025, Windows 11 24H2 seguirá el mismo camino, y dejará de recibir actualizaciones y correcciones de seguridad el próximo 4 de octubre de 2026. Esto significa que, a partir de esa fecha, aquellos que aún utilicen esta versión se quedarán sin parches de seguridad, lo que podría poner en riesgo su equipo ante vulnerabilidades. Por ello, Microsoft recomienda actualizar a versiones más modernas, como la 25H2, que ya está disponible para la mayoría de los usuarios.

El final de otras versiones de Windows y Office windows Varias ediciones de Windows y Office quedarán sin actualizaciones obligando a migrar versiones antes pronto. Microsoft Pero no solo Windows sufrirá cambios. Microsoft también ha confirmado el fin de soporte para otras versiones clave de su sistema operativo. Windows 11 SE, una edición diseñada para el sector educativo, será retirada en octubre de 2026. Esta versión, que fue vista como la respuesta de Microsoft a ChromeOS de Google, no logró captar el interés de las escuelas y estudiantes, lo que llevó a la compañía a discontinuarla. Además, se espera que en noviembre de 2026, las versiones Windows 11 23H2 Enterprise, Education e IoT Enterprise lleguen a su fin.

El paquete de productividad Office, lanzado en 2021, también verá el fin de su soporte el 13 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, quienes utilicen Office 2021 deberán migrar a Office 2024 o considerar la opción de Microsoft 365. También se retirarán las versiones LTSC 2021 de Office y Office para Mac, lo que deja a los usuarios con la necesidad de decidir cuál será su próxima opción.

El final de otros productos y herramientas de Microsoft Microsoft espera corregir con Windows 7 los errores de Vista. Foto: AFP Servidores y herramientas de desarrollo perderán soporte elevando riesgos de seguridad en 2026 empresarial crítica. Este año también marca el cierre del soporte para otros productos importantes de Microsoft. Entre ellos, se encuentra Windows Server 2012/2012 R2, cuyo soporte finalizará el 13 de octubre de 2026. Además, las herramientas .NET 8, .NET 9 y Powershell 7.4 LTS también dejarán de recibir soporte en noviembre de 2026. Esto significa que los usuarios de estos programas tendrán que buscar alternativas si desean seguir recibiendo actualizaciones y mejoras de seguridad.