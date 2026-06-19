Microsoft analiza el uso de DeepSeek V4 ante los altos costos de los modelos de Claude

Las nuevas pautas operativas de Microsoft buscan equilibrar el consumo eléctrico de los servidores virtuales durante las tareas de análisis.

El despliegue de asistentes de inteligencia artificial en el entorno laboral genera un fuerte impacto en los presupuestos operativos de las compañías de software. La firma Microsoft busca alternativas técnicas para mitigar el gasto de cómputo de sus herramientas lógicas, explorando algoritmos de menor costo para complementar las funciones que hoy cubren los sistemas de sus proveedores principales.

El impacto de los costos de procesamiento en los agentes de la suite La plataforma Copilot Cowork asimila algoritmos de menor costo para disminuir el valor de las solicitudes de datos de las empresas. Gizmochina El funcionamiento de los agentes corporativos autónomos, capaces de organizar correos, preparar reuniones y confeccionar reportes de forma independiente entre Outlook, Teams y Excel, demanda una enorme potencia de cálculo. Según publicó el portal Gizmochina, este encadenamiento de tareas lógicas eleva los gastos de procesamiento a gran escala de manera exponencial. Para contrarrestar esta problemática, la firma tecnológica modificó el sistema comercial de Copilot Cowork, una herramienta que pasó de tener una tarifa plana mensual a un esquema de facturación basado de forma estricta en el consumo de créditos.

A la par de este reajuste tarifario, la corporación evalúa la adopción de una variante optimizada y autoalojada de DeepSeek V4 como una opción más económica frente a los desarrollos avanzados de OpenAI y las herramientas de la línea Claude. Los reportes técnicos indican que la arquitectura abierta proporciona un rendimiento destacado en tareas de razonamiento profundo cobrando apenas una fracción del valor por token que exigen los sistemas comerciales tradicionales de la competencia. Esta flexibilidad permitiría a los clientes corporativos ejecutar flujos de trabajo masivos sin afrontar sorpresas financieras en sus liquidaciones periódicas de servicios en la nube.

Seguridad informática en la infraestructura de Azure La integración del nuevo modelo de lenguaje mantendrá un carácter estrictamente opcional para las organizaciones y se ejecutará por completo dentro de la infraestructura de Azure. De esta manera, los datos de los usuarios permanecen confinados bajo los protocolos de cifrado y las normativas de residencia de información de la compañía estadounidense. Esta disposición arquitectónica busca despejar los reparos institucionales vinculados a la implementación de un software desarrollado en China dentro de entornos empresariales sensibles o redes con datos financieros protegidos.