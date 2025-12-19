Memorias RAM: el impacto de la IA desata una crisis tech con precios récord en Argentina

La demanda de inteligencia artificial provocó una escasez mundial de componentes. Expertos advierten que la falta de memorias RAM podría durar hasta 2028.

El precio de las memorias RAM se dispara y anticipa una crisis tech mundial.

El mercado tecnológico enfrenta un momento complicado en Argentina y el mundo. La explosión de la inteligencia artificial generó un cuello de botella en la producción de memorias RAM, disparando los costos. Los analistas del sector aseguran que este problema de stock y precios altos no se va a solucionar pronto.

La industria electrónica está en la cuerda floja. De una forma muy parecida a lo que pasó con la falta de chips hace unos años, ahora la crisis tech golpea a las memorias DR5. La causa principal es la demanda voraz de los centros de datos que necesitan estos componentes para entrenar modelos de inteligencia artificial.

image Las memorias RAM DDR5 más costosas por la demanda de la IA. Compragamer Las grandes empresas fabricantes se encuentran en una posición cómoda y no parecen tener apuro por cambiarla. Aunque no dan abasto con los pedidos actuales, tampoco quieren arriesgarse a aumentar la producción de golpe. Esto se debe a que hace apenas dos años hubo un exceso de oferta que las obligó a vender sus productos "a pérdida". Hoy, con los precios por las nubes, prefieren mantener la oferta limitada y asegurar sus ganancias, en lugar de inundar el mercado y que el precio baje.

Un problema de hardware difícil de resolver Crisis de memorias RAM en el mundo Para entender por qué no se puede solucionar rápido, hay que mirar cómo se fabrican estos componentes. Hasta hace no mucho, usábamos discos rígidos mecánicos (HDD) en las computadoras. Esos discos se podían fabricar en líneas de montaje estándar. Pero las memorias modernas, como los SSD y la RAM, dependen de plantas de semiconductores.

Estas fábricas son de los negocios más complejos del mundo. Funcionan las 24 horas para recuperar la inversión millonaria que requieren. No se puede simplemente "apretar un botón" para fabricar más. Según los reportes técnicos, construir una planta nueva lleva "al menos 4 años antes de empezar a producir", y después se necesita otro año más para que funcione a buen ritmo.