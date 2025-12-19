Memorias RAM: el impacto de la IA desata una crisis tech con precios récord en Argentina
La demanda de inteligencia artificial provocó una escasez mundial de componentes. Expertos advierten que la falta de memorias RAM podría durar hasta 2028.
El mercado tecnológico enfrenta un momento complicado en Argentina y el mundo. La explosión de la inteligencia artificial generó un cuello de botella en la producción de memorias RAM, disparando los costos. Los analistas del sector aseguran que este problema de stock y precios altos no se va a solucionar pronto.
La industria electrónica está en la cuerda floja. De una forma muy parecida a lo que pasó con la falta de chips hace unos años, ahora la crisis tech golpea a las memorias DR5. La causa principal es la demanda voraz de los centros de datos que necesitan estos componentes para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Las grandes empresas fabricantes se encuentran en una posición cómoda y no parecen tener apuro por cambiarla. Aunque no dan abasto con los pedidos actuales, tampoco quieren arriesgarse a aumentar la producción de golpe. Esto se debe a que hace apenas dos años hubo un exceso de oferta que las obligó a vender sus productos "a pérdida". Hoy, con los precios por las nubes, prefieren mantener la oferta limitada y asegurar sus ganancias, en lugar de inundar el mercado y que el precio baje.
Un problema de hardware difícil de resolver
Para entender por qué no se puede solucionar rápido, hay que mirar cómo se fabrican estos componentes. Hasta hace no mucho, usábamos discos rígidos mecánicos (HDD) en las computadoras. Esos discos se podían fabricar en líneas de montaje estándar. Pero las memorias modernas, como los SSD y la RAM, dependen de plantas de semiconductores.
Estas fábricas son de los negocios más complejos del mundo. Funcionan las 24 horas para recuperar la inversión millonaria que requieren. No se puede simplemente "apretar un botón" para fabricar más. Según los reportes técnicos, construir una planta nueva lleva "al menos 4 años antes de empezar a producir", y después se necesita otro año más para que funcione a buen ritmo.
Por eso, aunque se anuncien inversiones hoy, la solución llegaría tarde. La industria tiene un problema estructural: la demanda creció más rápido que la capacidad de las fábricas existentes.
El impacto de la IA en el consumo diario
La burbuja de la inteligencia artificial está chupando todos los recursos. Las compañías priorizan venderle a los gigantes tecnológicos porque les deja mucho más margen que venderle al usuario común. El riesgo es grande: si esa burbuja llega a pinchar, las consecuencias económicas serían graves.
Mientras tanto, los consumidores son los que pagan los platos rotos. Estamos entrando en una etapa donde los kits de memoria, los discos de estado sólido (SSD), los celulares y hasta las consolas de videojuegos van a estar más caros y va a costar conseguirlos en las estanterías.
Volver a los viejos discos mecánicos no es una opción viable para la mayoría, salvo para guardar archivos como fotos viejas o películas. Para correr los programas actuales, la velocidad de las memorias flash es obligatoria. Según las proyecciones más pesimistas, esta situación y precios altos podría estirarse hasta el 2028. Habrá que cuidar los equipos que tenemos, porque renovarlos va a salir cada vez más caro.