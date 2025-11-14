Los teléfonos con mejor batería y rendimiento del año en Argentina

En el marco del fin de año, evaluamos los teléfonos con mejor batería y rendimiento del año. Si bien hay muchos factores que determinan el mejor teléfono, la duración de la batería sigue siendo uno de los puntos más valorados, sobre todo en un contexto de uso intensivo y jornadas de trabajo cada vez más largas.

Honor Magic7 Lite Honor Magic 7 Lite Honor tiene uno de los modelos destacados de los Premios MDZ Tecnología 2025, mejor batería y rendimiento del año. La capacidad de la batería, medida en miliamperios hora (mAh), es uno de los indicadores clave para quienes buscan un teléfono con buena autonomía. Entre los modelos más destacados aparece el Honor Magic7 Lite, con una batería de 6.600 mAh, que permite más de un día completo de uso con carga única.

image Honor Magic7 Lite. Honor También se ubican los teléfonos de la marca Doogee, como los modelos Fire 3 Ultra y S119, diseñados especialmente para quienes necesitan resistencia y potencia. Estos dispositivos robustos, conocidos como ruggerized, superan los 8.000 mAh y pueden alcanzar incluso los 10.000 mAh. Son ideales para actividades al aire libre o trabajos que requieren equipos duraderos y de larga duración energética.

image Doogee Fire 3 Ultra. Motorola Edge 60 Pro: equilibrio entre potencia y diseño Otro de los equipos más recomendados en la categoría de batería y rendimiento es el Motorola Edge 60 Pro, con una batería de 6.000 mAh y carga ultrarrápida de 90W, que permite alcanzar el 100% en pocos minutos. Además, cuenta con protección IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo.

motorola edge 60 pro Motorola Edge 60 pro. motorola A diferencia de los modelos de batería extrema, el Edge 60 Pro combina autonomía con un diseño fino y elegante, y está disponible en tiendas oficiales y retailers reconocidos, lo que garantiza soporte técnico y garantía local.