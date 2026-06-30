Los cinco nuevos teléfonos que llegarían al mercado durante el mes de julio

El calendario de la telefonía móvil registra actividad concentrada en el despliegue de teléfonos gamas medias y variantes premium. Los próximos lanzamientos del sector exponen las estrategias de las marcas para sostener el interés de los usuarios mediante la incorporación de funciones lógicas de asistencia artificial y modificaciones en los formatos físicos de las pantallas.

La recopilación de filtraciones del portal Gizmochina detalla que la escasez de componentes y el encarecimiento de las unidades de almacenamiento redujeron el volumen global de novedades en comparación con períodos anteriores. A pesar de estas restricciones operativas, firmas como Moto y Nothing preparan eventos para presentar sus propuestas de distribución, abriendo nuevas líneas de base con especificaciones técnicas recortadas para el público masivo.

La corporación Oppo abrirá el mes el jueves 2 de julio con la presentación oficial de este teléfono de fisonomía compacta. La pantalla confirmada es una AMOLED de 6,32 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.800 nits. El hardware se potencia con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, una batería de 6.700 mAh con carga rápida de 80W y ópticas de 50 megapíxeles para sus lentes principal, ultra gran angular, teleobjetivo y frontal.

La variante C se posiciona inmediatamente por debajo de su hermano de serie como una alternativa más asequible dentro de los lanzamientos de la marca. Su estructura incorpora una pantalla AMOLED más extendida de 6,57 pulgadas con 1.200 nits de brillo máximo y un chip MediaTek Dimensity 7300-Energy. El dispositivo utiliza una batería de 7.000 mAh, mantiene un chasis de aluminio de grado aeroespacial y conserva el botón físico dedicado para funciones automatizadas de guardado de contenido.

La compañía Nothing fijó el martes 7 de julio para el debut de su serie secundaria mediante estos teléfonos de entrada. El dispositivo utilizará un módulo de iluminación posterior simplificado con cinco paneles LED en lugar de siete y un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con frecuencia de 120 Hz. El procesamiento lógico del sistema dependerá de un circuito integrado Snapdragon 6 Gen 4 acompañado por módulos de 8 GB de memoria RAM y una batería interna de 5.400 mAh con carga de 50W.

Samsung Galaxy Z Fold 8

La marca Samsung proyecta su evento global para el miércoles 22 de julio, oportunidad en la que prevé modificar el aspecto físico de su plegable tipo libro. La unidad adoptará un formato de visualización más ancho de proporción 4:3 con una pantalla interna de 7,6 pulgadas y una externa de 5,4 pulgadas. Su rendimiento se gestionará a través de la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 con configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM y almacenamiento masivo de 1 terabyte.

Samsung Galaxy Z Flip 8

El terminal de apertura vertical compartirá la fecha de presentación de la marca del formato plegable. La pantalla principal AMOLED alcanzará las 6,9 pulgadas con un pliegue de menor visibilidad, acompañada por una cubierta externa de 4,1 pulgadas y una batería de 4.300 mAh. La firma utilizará una estrategia de doble procesador según la región geográfica, distribuyendo unidades con el procesador Exynos 2600 en mercados seleccionados.

Motorola Razr 70 y 70 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra. Motorola

La firma perteneciente a Lenovo prevé desembarcar en el mercado de la India durante el transcurso del mes de julio con esta propuesta de pantalla flexible. El terminal porta un panel principal AMOLED de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un panel exterior de 3,6 pulgadas a 90 Hz. El funcionamiento lógico depende del procesador MediaTek Dimensity 7450X, alimentado por una batería de 4.800 mAh con soporte para carga inalámbrica de 15W.

La opción de prestaciones superiores eleva la frecuencia de su pantalla interna a 165 Hz y el brillo máximo a los 5.000 nits. La arquitectura de hardware se actualiza con la incorporación del procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado por configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento flash. El bloque de energía escala a 5.000 mAh con carga rápida por cable de 68W y un sistema de transferencia inversa de 5W.