Qué celular Samsung comprar en 2026: precios y diferencias entre gamas

Elegir un celular nuevo ya no depende solo de la cámara o la memoria. En Argentina, el precio, la financiación, la duración de las actualizaciones y el tipo de uso pesan cada vez más. Dentro de ese escenario, Samsung mantiene una de las ofertas más amplias del mercado local.

La marca surcoreana conserva una estrategia clara: cubrir todos los escalones de consumo con la familia Galaxy. La serie A apunta a quienes buscan equilibrio y menor desembolso; la línea S concentra potencia, inteligencia artificial y cámaras más ambiciosas; y la familia Z sostiene el atractivo de los plegables, un segmento todavía caro pero cada vez más visible. En junio de 2026, los precios muestran una brecha enorme: hay modelos que se mueven por debajo del millón de pesos y otros que superan ampliamente los $4 millones, según versión, almacenamiento y canal de compra.

En la parte más alta del catálogo aparece el Galaxy S26 Ultra, el modelo pensado para usuarios que quieren el máximo rendimiento disponible en un teléfono Samsung. Su pantalla de 6,9 pulgadas, la cámara principal de 200 megapíxeles, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y las funciones de inteligencia artificial lo ubican como una herramienta más cercana a un dispositivo de productividad que a un simple smartphone.

También suma Privacy Display, una función orientada a reducir la visibilidad lateral de la pantalla en lugares públicos. En Argentina, el precio de referencia parte de valores cercanos a los $3,4 millones para versiones de menor almacenamiento, mientras que en la tienda oficial el S26 Ultra Black de 512 GB figura a $3.699.999. Las variantes más completas pueden acercarse o superar los $4,4 millones.

Un escalón por debajo, el Galaxy S26+ aparece como una alternativa para quienes buscan una pantalla grande y experiencia premium sin llegar al costo del Ultra. La versión Black de 512 GB figura en la tienda oficial a $3.299.999, con cuotas disponibles en bancos seleccionados. El Galaxy S26 estándar, en cambio, resulta más atractivo para usuarios que prefieren un equipo potente pero manejable: pantalla de 6,3 pulgadas, cámara de 50 megapíxeles y batería de 4.300 mAh. Su precio de referencia en el mercado local ronda los $2.199.999, aunque las promociones pueden modificar bastante el valor final.

Los modelos que equilibran precio y prestaciones

Para muchos compradores, el punto más interesante no está en el tope de gama, sino en los equipos que combinan buen rendimiento con un precio más contenido. Allí entran el Galaxy S25 FE y el Galaxy S25. El primero funciona como una puerta de entrada al universo premium: pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, procesador Exynos 2400, batería de 4.900 mAh y cámara principal de 50 megapíxeles. Su precio de lista informado ronda los $1.799.999, aunque algunas promociones lo ubican cerca de $1.529.999. Es una opción lógica para quienes vienen de un gama media y quieren más fluidez, mejor pantalla y mayor vida útil sin pagar los valores de la serie S26.

El Galaxy S25, por su parte, conserva atractivo por una razón simple: sigue siendo un celular de gama alta, pero ya pertenece a la generación anterior. Eso lo vuelve más competitivo cuando aparecen descuentos de operadoras o tiendas. Con un precio cercano a $1.599.999 para la versión de 256 GB, puede ser una compra inteligente para usuarios que priorizan cámara, diseño, velocidad y actualizaciones, pero no necesitan las novedades más recientes del S26. En tecnología móvil, muchas veces la generación previa termina siendo la opción más racional.

Plegables y gama media: dos caminos muy distintos

Los plegables siguen siendo el costado más aspiracional del catálogo. El Galaxy Z Fold7 apunta a profesionales, creadores y usuarios que quieren una experiencia parecida a una tablet en un dispositivo de bolsillo. Su pantalla interna de 8 pulgadas mejora la productividad, permite usar varias aplicaciones con más comodidad y lo convierte en una herramienta útil para leer documentos, editar contenido o trabajar en movilidad.

En la tienda oficial, el Z Fold7 Jetblack de 1 TB figura a $4.599.999. El Z Flip7, en cambio, apuesta por la portabilidad y el diseño tipo tapa: cuesta $2.399.999 en su versión Jetblack de 512 GB y suma una pantalla externa más útil para notificaciones, controles rápidos y consultas sin abrir el teléfono. También existe el Z Flip7 FE, una variante pensada para bajar la barrera de entrada al mundo plegable.

En la gama media, los Galaxy A56, A36 y A26 tienen otro tipo de atractivo: menos lujo, más lógica de compra. El Galaxy A56 5G de 256 GB figura a $1.199.999 en la tienda oficial y se apoya en una pantalla grande, conectividad 5G, cámara de 50 megapíxeles y funciones como Circle to Search.

El Galaxy A36 5G, también de 256 GB, aparece con precio de lista de $999.999 y oferta a $899.999, mientras que el Galaxy A26 5G se ubica en $799.999. Para usuarios que usan WhatsApp, redes sociales, streaming, billeteras virtuales, fotos cotidianas y navegación, estos modelos pueden ofrecer una relación más razonable entre costo y rendimiento.

La decisión final depende menos del modelo “mejor” y más del perfil de uso. Quien trabaja con el celular, edita fotos o busca el máximo rendimiento mirará hacia el S26 Ultra o el Z Fold7. Quien quiere un teléfono premium sin gastar tanto puede encontrar mejor ecuación en el S25 FE o el S25. Y para quienes necesitan un equipo confiable, actualizado y con buena pantalla, los Galaxy A56, A36 y A26 aparecen como alternativas más terrenales. En un mercado argentino donde el precio puede cambiar de una semana a otra, conviene revisar siempre el valor final, las cuotas, el Plan Canje y la garantía antes de cerrar la compra.