Llega una importante actualización para Windows 11: todo lo que debes saber

La nueva actualización de Windows 11 , identificada como 25H2, ya está lista y disponible en el canal Insider Release Preview. Microsoft prepara su lanzamiento oficial para octubre de 2025, con mejoras de rendimiento, soporte ampliado y algunos cambios internos que los usuarios deben conocer antes de dar el salto.

Una de las principales dudas de quienes piensan actualizar es el soporte . La versión 25H2 tendrá actualizaciones hasta octubre de 2027 , mientras que la actual 24H2 solo llegará hasta 2026. Esto convierte a la nueva edición en la opción más segura para usuarios y empresas.

Soporte hasta octubre de 2027. Actualización ligera vía eKB (~300 MB) y demora aproximada de 5 minutos.

Los requisitos básicos no cambian: procesador de 2 núcleos a 1 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, TPM 2.0 y Secure Boot.

Sin embargo, para acceder a las funciones de Copilot+ con inteligencia artificial, se necesitan equipos más potentes:

CPU/NPU con al menos 40 TOPS.

16 GB de RAM DDR5 o LPDDR5.

256 GB de almacenamiento SSD.

Mismo núcleo, cambios bajo el capó

Windows 11 25H2 se construye sobre la misma base que la 24H2, lo que significa que no hay grandes cambios en la interfaz. La actualización está pensada para mejorar la experiencia general y la estabilidad del sistema.

No habrá funciones revolucionarias, ya que muchas de las mejoras ya están presentes en la versión 24H2 y se activarán mediante el parche. El objetivo de Microsoft es ofrecer una actualización ligera y rápida.

copilot2 Requisitos sin cambios. Para Copilot+: NPU ≥ 40 TOPS, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. Microsoft

Tamaño y tiempo de instalación

La descarga ocupará apenas 300 MB, ya que se trata de un Enablement Package (eKB). En la práctica, la instalación dura alrededor de 5 minutos y solo requiere un reinicio, sin reinstalar todo el sistema.

Para quienes usan versiones anteriores de Windows 11 o incluso Windows 10, es necesario pasar primero por la 24H2. La única alternativa para saltar directamente a la 25H2 es instalarla desde cero con una ISO oficial.

Instalación limpia disponible

Microsoft ya liberó las ISOs de Windows 11 25H2 RTM, lo que permite realizar una instalación desde cero mediante un USB de arranque. Esto facilita a los usuarios que prefieren empezar con un sistema limpio.

El lanzamiento no será inmediato para todos. La compañía utilizará el sistema de 'Controlled Feature Rollout' (CFR), por lo que algunos usuarios verán antes la actualización en Windows Update y otros deberán esperar algunas semanas.

Aunque no hay una fecha confirmada, todo indica que la actualización llegará al público general en octubre de 2025, según las filtraciones y la liberación de las imágenes ISO.

windows actualizacion Cómo actualizar. Debés estar en 24H2 o instalar desde ISO; Microsoft retira PowerShell 2.0 y WMIC. Windows

Funciones eliminadas

Microsoft decidió retirar dos herramientas consideradas obsoletas: PowerShell 2.0 y WMIC. Si bien la mayoría de usuarios no notará el cambio, quienes usen scripts antiguos deberán revisarlos antes de actualizar.