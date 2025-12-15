Llamadas HD y HD+: qué significan y cómo mejoran la calidad de las conversaciones

Si alguna vez has visto el icono HD o HD+ aparecer en la parte superior de tu teléfono mientras realizas una llamada, te habrás preguntado qué significa. Este indicador está directamente relacionado con la calidad de la voz durante la conversación . En términos simples, las llamadas HD y HD+ ofrecen una experiencia de audio mucho más clara y nítida gracias a la tecnología que utilizan. En este artículo te explicamos qué son estas llamadas, cómo funcionan y qué dispositivos son compatibles con ellas.

Las llamadas HD (High Definition) emplean la red 4G LTE o superior para mejorar la calidad de voz de las conversaciones telefónicas. Esto se logra al ofrecer una voz más clara y con menos ruido de fondo, lo que hace que las interacciones sean más naturales, como si estuvieras hablando cara a cara con la otra persona.

Cuando tu dispositivo y el de la persona con la que hablas son compatibles con la tecnología VoLTE (Voice over LTE) y ambos están conectados a una red 4G LTE o superior, se activará automáticamente el icono HD en la pantalla del teléfono , indicando que estás realizando una llamada con calidad de alta definición. No es necesario realizar ningún ajuste manual, ya que el sistema detecta automáticamente las condiciones para activar la mejor calidad de voz disponible.

El siguiente nivel de calidad de voz son las llamadas HD+ . Utilizan tecnologías avanzadas de codificación de audio que optimizan aún más la calidad del sonido. Esto significa que no solo disfrutarás de una voz más clara, sino también de una mayor fidelidad y pureza en la conversación , lo que te permitirá escuchar a la otra persona con un nivel de detalle mucho más alto.

Llamadas HD: usan red 4G LTE (o superior) para que la conversación suene más clara y natural, como si el otro estuviera cerca.

Las llamadas HD+ brindan una experiencia más natural y realista, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan lo mejor en términos de calidad de audio. Al igual que las llamadas HD, las llamadas HD+ también requieren que tanto el dispositivo del usuario como el del receptor sean compatibles y que ambos estén conectados a una red 4G LTE o superior.

Estas llamadas suelen ser muy molestas para los usuarios Clave de compatibilidad: si tu equipo y tu operador soportan VoLTE, se activa solo; si no, la llamada baja a 2G/3G y se nota en nitidez y estabilidad. shutterstock

¿Cómo saber si mi teléfono es compatible?

Para disfrutar de las llamadas HD y HD+, es necesario que tu teléfono sea compatible con VoLTE, una tecnología que permite realizar llamadas de voz a través de la red 4G LTE en lugar de las redes tradicionales 2G o 3G. Esto no solo mejora la calidad del sonido, sino que también permite que sigas utilizando datos móviles durante la llamada, como navegar por internet o recibir mensajes.

Si tienes un celular reciente, es probable que ya sea compatible con estas tecnologías. Los modelos más comunes que admiten llamadas HD y HD+ incluyen:

Samsung Galaxy (series S, Note, A, M y Z, a partir de modelos recientes)

iPhone (a partir del iPhone 6)

Xiaomi (series Redmi y POCO compatibles con VoLTE)

Motorola, Huawei, Oppo, Vivo, Sony y otras marcas reconocidas

Para verificar la compatibilidad de tu dispositivo, puedes acceder a la configuración de red y buscar la opción "Llamadas VoLTE" en los ajustes de redes móviles.

Llamadas HD Para disfrutar de las llamadas HD y HD+, es necesario que tu teléfono sea compatible con VoLTE. Imagen extraída de la web

¿Qué sucede si mi teléfono no es compatible?

Si tu teléfono no es compatible con VoLTE, las llamadas se realizarán a través de las redes más antiguas, como las de 2G o 3G. Esto puede provocar varias diferencias:

Calidad de sonido inferior: La voz puede ser menos nítida y con mayor ruido de fondo.

La voz puede ser menos nítida y con mayor ruido de fondo. Tiempo de conexión más largo: El teléfono tardará más en establecer la llamada, ya que deberá pasar de la red 4G a 2G o 3G.

El tardará más en establecer la llamada, ya que deberá pasar de la red 4G a 2G o 3G. Menor eficiencia: Las redes antiguas consumen más batería y son menos estables, lo que puede generar interrupciones durante la llamada.

Las llamadas HD y HD+ son una mejora significativa en la calidad de las conversaciones telefónicas, gracias a la utilización de la red 4G LTE y tecnologías avanzadas de codificación de audio. Estas llamadas no solo ofrecen una experiencia más clara y nítida, sino que también permiten mantener la conexión de datos mientras hablas, lo que optimiza el uso del teléfono.